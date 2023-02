الاتحاد الأفريقي يدين بشدة “خطاب الكراهية العنصري” ضد المهاجرين في تونس والخارجية ترد

انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على تجنب “خطاب الكراهية العنصري” بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قائلًا إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي إنها أبلغت ممثل تونس، قلقها من استهداف المواطنين الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وكان الرئيس التونسي قد قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خُصص لمناقشة هذه القضية، إن “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

وعبر الاتحاد الأفريقي عن “الصدمة والقلق العميقين” إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه مذكرًا تونس بالتزاماتها بوصفها عضوًا في التكتل المكون من 55 دولة بمعاملة المهاجرين بما يصون كرامتهم.

وأدان الاتحاد الأفريقي مواقف سعيّد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ودعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان “ندين بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، التي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

وذكّر “جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.

وكرر موسى فقي محمد “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.

من جانبها قالت سفارة مالي في تونس في بيان إنها تتابع “باهتمام بالغ وضع المواطنين الماليين” في البلاد متحدثةً عن “لحظات مقلقة جدًّا”. ودعت الماليين إلى “الهدوء واليقظة، ومَن يرغبون في التسجيل للعودة الطوعية”.

