متحدث الخارجية الأمريكية: مستمرون بدعم أوكرانيا طالما استمر بوتين في حربه (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، الجمعة، إن بلاده ستسمر في دعم أوكرانيا طالما استمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على كييف.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا مختلفًا في كل مرحلة من مراحل الحرب، تارة بالأسلحة الدفاعية وتارة بالأسلحة الهجومية وتارة بالدعم المالي والخبرات بحسب متطلبات كل مرحلة في هذه الحرب.

وأشار إلى أن أنهم على تواصل بشكل يومي لمعرفة ما يحتاجه الأوكرانيون.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، منها 250 مليونًا لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة “تدخلًا في سيادتها”.

المقترح الصيني

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن بلاده لا ترى أن الحكومة الصينية تلعب دورًا إيجابيًا حتى الآن في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال إنه “بالرغم من الكلمات والخطابات نرى الحكومة الصينية تميل إلى الجانب الروسي”، مشيرًا إلى أن بيجين صامتة حول حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ولا تصف العملية العسكرية الروسية بـ”الحرب”.

وأكد “لا نرى أي مشروع إيجابي من الجانب الصيني”.

يذكر أن الصين دعت في اليوم الذي يوافق مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهو اقتراح رفضته كييف ما لم يشمل سحب روسيا قواتها.

مع دخول الحرب عامها الثاني.. الصين 🇨🇳 تنشر وثيقة مقترحة لتسوية سياسية في أوكرانيا 🇺🇦#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/OoFr7E3hLa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2023

وحثت بيجين على التهدئة بشكل تدريجي وحذرت من استخدام الأسلحة النووية وقالت إن الصراع لا يفيد أحدًا.

ويمثل هذا إلى حد بعيد إعادة تأكيد لنهج بيجين طوال الحرب، إذ امتنعت عن إدانة روسيا أو الإشارة إلى تدخل موسكو على أنه “غزو” بينما انتقدت العقوبات الغربية.

وأبدت الدول الغربية تشككا في اقتراح قدمته الصين الجمعة، وقال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن بيجين لا تتمتع بمصداقية كبيرة كوسيط.

“فشل بوتين”

ورأى المتحدث الأمريكي أن روسيا فشلت في تحقيق نصر سريع في أوكرانيا. وقال وربيرغ إنه “بالرغم من إطالة الحرب وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة، ما زال هناك تنسيق وتحالف بين القوى”.

وأضاف أن “بوتين فشل بالحرب، وفشل في السيطرة على كييف، وفشل بفك التحالفات، فضلًا عن فشله في تقوية الاقتصاد الروسي”، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من الشباب الروس غادروا البلاد.