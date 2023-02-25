أثناء صلاة الجماعة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع الزلزال داخل مسجد في سوريا (فيديو)
رصدت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل جامع الروضة في بلدة الجانودية غرب إدلب (شمال غربي سوريا) اللحظات الأولى من الزلزال القوي الثاني الذي ضرب المنطقة في 20 فبراير/شباط الجاري.
وفور شعورهم بالزلزال أثناء صلاة الجماعة، خرج مصلون من المسجد خشية أن يصيبهم مكروه، فيما تشبث آخرون بأحد الأعمدة الخرسانية داخل المسجد.
كاميرة مراقبة داخل جامع #الروضة في بلدة #الجانودية غربي #إدلب تلتقط اللحظات الأولى من الزلزال الذي ضرب المنطقة في 20 الشهر الجاري#الروج_ميديا #سوريا #سهل_الروج #إدلب pic.twitter.com/tUKsYE86OG
— Hadi khrat (@hadikhraat) February 24, 2023
والاثنين الماضي، أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقوع زلزالين جديدين في ولاية هاطاي، الأول بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة ديفني، والثاني بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ جنوبي البلاد، ما أدى إلى مصرع 6 وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة.
وأشارت إلى أن الزلزال الأول وقع على عمق 16.7 كيلومترًا، وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا، وأن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات وبعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر بقضاء صمنداغ في هاطاي.
رعبٌ واستغاثات.. انهيار مبانٍ في #هاطاي 🇹🇷 جراء زلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس #ريختر #الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا #deprem pic.twitter.com/t1EBOvBLD6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2023
وسُجّلت 90 هزة ارتدادية، وشوهد سكان في مدن عدة يهرعون إلى الشوارع خشية تضرر المباني بعد الزلزالين.
وفجر الاثنين 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.