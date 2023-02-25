زلزال تركيا.. حبس 184 متهما بسوء تشييد مبان منهارة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية (فيديو)

أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم السبت، إجراء كشوف وجمع أدلة في 7 آلاف و598 مبنى منهارا في الزلزال، وحبس 184 شخصا في إطار تحقيقات محاسبة المسؤولين عن سوء تشييدها، مع استمرار الكشف عن بقية المباني المنهارة.

وعقد بوزداغ إلى جانب وزير الداخلية سليمان صويلو مؤتمرا صحفيا في ولاية ديار بكر، لإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيقات الجارية بشأن المباني المنهارة.

وأكد بوزداغ عدم إزالة ركام أي مبنى منهار قبل الانتهاء من جمع الأدلة الكافية عن سبب الانهيار تحت إشراف قضائي.

وأضاف أن السلطات القضائية أصدرت أمر توقيف بحق 55 مشتبها، وأمرت بحبس 184 آخرين بينهم 79 مقاولا على ذمة التحقيقات.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وحسب آخر الإحصاءات، ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل في البلدين إلى أكثر من 50 ألفا، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة. كما تم الإبلاغ عن 5900 وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أمر القضاء التركي بحبس أوككش قاواق رئيس بلدية منطقة نورداغي التابعة لولاية غازي عنتاب (جنوب) على ذمة التحقيق، على خلفية إسقاط الزلزال مبنيين تولى مهمة تشييدهما.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن السلطات الأمنية أوقفت “قاواق” في إطار تحقيق للنيابة العامة حول انهيار عمارتين في نورداغي بعد وقوع الزلزال فجر 6 فبراير الجاري.

ولفتت إلى أن العمارتين شُيدتا حينما كان “قاواق” المقاول المشرف على أعمال بنائهما، بحسب محضر ادعاء النيابة العامة.

زلزال بولاية نيغدة

وظهر اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات ولاية نيغدة بوسط تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) إن الزلزال وقع على عمق 7 كليومترات، بحسب المعطيات الواردة، وأشار رئيس “أفاد” يونس سيزر إلى عدم وقوع خسائر.





وقال أورهان تتار المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في “أفاد” إنهم يقيّمون زلزال نيغدة على أنه زلزال مستقل (وليس هزة ارتدادية لزلزال كهرمان مرعش).

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة (بيرقدار) التي تم تحويلها إلى “مستشفى عائم” تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

تدمير كنيسة الروم الأرثوذكس

في السياق، دمر زلزال كهرمان مرعش كنيسة الروم الأرثوذكس في قضاء أنطاكيا بولاية هاطاي جنوبي البلاد، التي تُعَد من المعالم التاريخية في أنطاكيا العريقة.

وشُيدت الكنيسة في العام 1833، وتعرضت لأضرار كبيرة في زلزال عام 1872.

كما ألحقت كارثة الزلزال أضرارا بكنيسة مريم العذراء التاريخية الواقعة في قرية “وقفلي” التي يقطنها مواطنون أتراك من أصول أرمنية.





تدفق المساعدات الإنسانية

في السياق، قررت اليابان تقديم 16 مليون دولار مساعدات طارئة إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية اليابانية الطارئة لدعم الاستجابة للزلزال المدمر إلى نحو 27 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية “الحكومة اليابانية تعتزم تنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية لأولئك الذين تضرروا بشدة من الكارثة في تركيا وسوريا في مجالات مختلفة، منها تأمين المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية والإنعاش المبكر (إزالة الأنقاض وما إلى ذلك) والصحة والمياه والصرف الصحي”.

وتقول طوكيو إنها ستواصل العمل عن كثب مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتنفيذ الإغاثة في حالات الكوارث والدعم بالمناطق المتضررة من الزلزال المزدوج، حسب البيان نفسه.

من جهة أخرى، ارتفع عدد طائرات الإغاثة السعودية لمتضرري الزلزال بتركيا وسوريا، اليوم، إلى 14 طائرة نقلت مئات الأطنان من المساعدات.

وقال سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) “ما تم إرساله في المرحلة الأولى من التدخل الإنساني لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا يبلغ 14 طائرة تضم كل طائرة ما بين 30-40 طنا من المساعدات”.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي يؤكد لـ #الإخبارية استمرار الجسر الجوي السعودي الإغاثي لمساعدة المتضررين في زلزال سوريا وتركيا#برنامج_120 pic.twitter.com/uKBAXUTt7U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

وأوضح أن “المرحلة الأولى معنية بالتدخل الإنساني العاجل، وتركز على قطاعات الغذاء والإيواء والصحة”.

وأكد “استمرار الجسر الجوي السعودي الإغاثي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا”.

وقبل هذا الإعلان، كانت المملكة قد أرسلت 12 طائرة إغاثية وشاحنات مساعدات، إضافة إلى إرسال فرق بحث، وأطلقت حملة تبرعات شعبية عبر منصة “ساهم” منذ وقوع الزلزال بتركيا وسوريا فجر 6 فبراير الجاري.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي لـ #الإخبارية: نؤكد أن مجمل المساعدات حتى الآن بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات#برنامج_120 pic.twitter.com/ATDcIjTeCN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

والجمعة، دعا خطيب المسجد الحرام بالسعودية عبد الرحمن السديس، في خطبته، إلى استمرار مساندة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

ومساء اليوم، وصلت 20 شاحنة مساعدات من باكستان تتضمن 20 ألفا و700 خيمة، و22 ألف بطانية، ومستلزمات معيشة أساسية لإغاثة منكوبي الزلزال في ولاية ملاطية شرقي تركيا.





وأكد السفير الباكستاني لدى أنقرة عباس قريشي إرسال بلاده 20 طائرة تحمل فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية إلى تركيا منذ وقوع الزلزال، مع توقع وصول سفينة مساعدات باكستانية إلى تركيا منتصف مارس/آذار المقبل.

كما نوّه بالروابط التاريخية الكبيرة بين باكستان وتركيا على مدى زمن طويل، مبيّنا أن حكومة بلاده تعقد اجتماعات دورية بشأن تطورات زلزال تركيا، وبحث سبل مساندتها في هذه المحنة.