دبلوماسي روسي: الكل خاسر في الحرب على أوكرانيا ما عدا الغرب (فيديو)

توقع دبلوماسي روسي سابق، أن تنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا خلال العام الجاري، مؤكدًا أن كلا الطرفين في هذه الحرب سيخرج خاسرًا في نهاية المطاف.

وأكد الدبلوماسي الروسي فينيامين بوبوف، لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن الرابح الوحيد من هذه الحرب هو الغرب، إذ سيحصل على مكاسب اقتصادية على حساب الاقتصادين الروسي والأوكراني، اللذين تضررا جراء الحرب المشتعلة منذ عام كامل.

وأضاف بوبوف “علينا أن نفهم أن هذا الصراع ليس بين روسيا وأوكرانيا في حقيقة الأمر، فنحن في النهاية ننتمي إلى حضارة واحدة، لكنه صراع مع الغرب وهو المستفيد الوحيد حتى الآن من تأجيجه”.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/ شباط 2022، إثر حشد عسكري روسي واسع شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق ما سماه “عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا”.

وتسببت هذه الحرب في أزمات عالمية اقتصادية وسياسية، وخسائر بشرية بلغت 240 ألفًا بين مدني وعسكري من كلا الطرفين، بالإضافة إلى خسائر مادية بلغت 70% من مخزون روسيا من الصواريخ الصالحة للأهداف البرية، و60% من دباباتها القتالية، و20% من مدفعيتها.

في حين خسرت أوكرانيا أكثر من 400 دبابة وأكثر من 1500 مركبة قتالية، بحسب تقارير متخصصة في شؤون الدفاع.