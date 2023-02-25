أمريكا تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتدرج شركات روسية وصينية في قائمتها السوداء

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، 250 مليونًا منها لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا “ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا”.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل أيضًا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليارات دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي.

وتابع قائلًا “هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ”.

وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والجنود من الجانبين وكذلك فر الملايين من ديارهم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، الذي أدى إلى اندلاع أكبر حرب برية في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

الخبير العسكري العميد الركن أحمد رحال: عام على الحرب لم تهزم فيه أوكرانيا ولم تنتصر فيه روسيا #المسائية #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/mYlkm6w2Yd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2023

عقوبات جديدة

وعلى صعيد ذي صلة، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، شركات صينية وروسية، بما في ذلك ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمتها التجارية السوداء، وعزت ذلك إلى دعم هذه الشركات للجيش الروسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على موسكو.

وقالت إدارة بايدن إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية تهدف إلى “حرمان الجيش الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية حتى من السلع الاستهلاكية المنخفضة التكنولوجيا التي تسعى روسيا للحصول عليها لدعم جهودها العسكرية”.

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المتزايدة التي تبذلها إدارة بايدن لتقليص قدرات الجيش الروسي عن طريق استهداف الشركات العالمية التي تساعد موسكو على التهرب من قيود التصدير والوصول إلى التقنيات الرئيسية.

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وأضافت وزارة التجارة شركة ميجا فون، التي تحتلّ المرتبة في تشغيل الهواتف المحمولة بروسيا، إلى قائمة الكيانات‭‭‭‭ ‬‬‬‬المشمولة بالعقوبات بزعم “حصولها والشروع في الحصول على” تكنولوجيا أمريكية لدعم الجيش الروسي.

وتشمل القائمة السوداء أيضًا شركتين صينيتين للأقمار الصناعية، هما شركة سبيستي وشركة تشاينا هيد إيروسبيس تكنولوجي.

كما فرضت الوزارة قيودا جديدة على صادرات إيران، مستهدفة استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.