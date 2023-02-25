والد جوهر بن مبارك: سعيّد نصّب نفسه قاضي القضاة واتهموا ابني بمحاولة قتله (فيديو)

قال عز الدين الحزقي والد السياسي الموقوف في تونس جوهر بن مبارك إن الرئيس قيس سعيّد نصّب نفسه قاضي القضاة، وما يفعله لترهيب المعارضة مجرد محاولة بائسة لتغطية عجزه، على حد قوله.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر، مساء الجمعة “ما يتعرض له ابني مجرد تحقيقات فارغة، ولا دليل على التهم الموجهة له، أمس كنت بين أيدي فرقة مقاومة الإرهاب، واليوم -في هذه الساعة تحديدًا- ابني بين يدي حاكم التحقيق لقطب الإرهاب، متهم مع بقية رفاقه بمحاولة قتل قيس سعيّد”.

واستطرد “عندما فتشوا منزلي كانوا يبحثون عن جوهر، أخذوا 4 ورقات كتبها نجله، إحداها بعنوان (خواطر) والأخرى بعنوان (رؤية أو تحليل) وحرروا بها بيانًا، ثم أعادوني ولم يتهموني بأي شيء”.

والحزقي أحد الناشطين المؤسسين لجبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، وابنه جوهر أستاذ القانون الدستوري وأحد أبرز القيادات في الجبهة التي تدعو إلى تنحي الرئيس قيس سعيّد عن الحكم، والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تُجرى خلالها مراجعات دستورية، ومن ثم انتخابات جديدة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

القيادي بحركة النهضة محمد القوماني: الرئيس قيس سعيد يستهدف السلطة القضائية بعدما استهدف السلطة التشريعية #تونس pic.twitter.com/FKBln6blct — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2022

وبخصوص التهم الموجهة لنجله، قال الحزقي إنها ترسانة من التهم متوافرة بكثرة -على حد تعبيره- وتشمل محاولة الانقلاب على الدولة، ومحاولة قتل قيس سعيّد، والمس بذات قيس سعيّد.

وأضاف “الغريب في كل هذه القضية أن السيد المنقلب -وفق تعبيره- يتكلم عن دولة”، متسائلًا “أين هي الدولة؟ إنه يتهم ويقاضي ويدعي أنه يملك كل البراهين التي تدين خصومه، والخوف يدب في صفوف القضاة”.

وفي 14 فبراير الجاري، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار”.

وبينما يشدّد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد، ومن أبرز هذه الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.