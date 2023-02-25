تونس.. غازي الشواشي ينضم إلى قائمة المعتقلين مع تصاعد الحملة ضد معارضي سعيّد

اعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي (غازي الشواشي) المعارض للرئيس قيس سعيد.

وقال نجل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي، إن قوات الأمن داهمت منزلهم وفتشوه، ثم اعتقلت والده.

يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر استهدفت أكثر من 12 شخصًا، بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات وصحفيون إضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.

حملة اعتقالات غير مسبوقة

وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت في وقت سابق القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.

ومنذ بداية فبراير/شباط اعتُقل عشرات المعارضين في حملة أثارت ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.





وكان بن مبارك وهو قيادي في (جبهة الخلاص الوطني) التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس سعيّد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.

لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو/تموز عام 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.

ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم “إرهابيون” وب “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها.

وانتقدت منظمة (هيومن رايتس) في بيان أمس الجمعة حملة الاعتقالات وقالت إن “الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علنًا”.

بدورها أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن “قلقها” حيال الاعتقالات الأخيرة، ودعت السلطات التونسية إلى “ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة، ولا خاصة حرية التعبير”.

دعوات للاحتجاج

من جانبها أكدت (جبهة الخلاص) أمس الجمعة أنها لن تتوقف عن العمل لتوحيد المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد رغم اعتقال كبار قادتها وقالت إنها ستنظم احتجاجا كبيرا يوم الخامس من مارس/ آذار.

وشنت الشرطة التونسية حملة اعتقالات هذا الشهر ضد منتقدين بارزين لسعيد، بينهم شخصيات كبيرة في جبهة الخلاص الوطني التي تضم أحزابا ومجموعات ونشطاء مناهضين للرئيس قيس سعيد.





وقالت الجبهة إن “المعتقلين حضروا للنيابة العامة وهم مقيدو الأيدي وفي ظروف مهينة وسط تواجد مكثف ومدجج بالسلاح لعناصر الأمن”.

وأشارت إلى أن “المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية التي تم اعتقال المعتقلين من أجلها لن تتوقف بل ستكثف وستثمر”.

مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد لكل من وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني السيد مراد سعيدان. #TnPR pic.twitter.com/lIMDkFtOTQ — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 20, 2023

ولم تدلِ الشرطة أو وزارة الداخلية بأي تعليق على موجة الاعتقالات هذا الشهر التي استهدفت سياسيين وشخصيات بارزة وقادة احتجاج وإعلاميين ورجل أعمال وآخرين منتقدين لسعيد.

وطالبت الاحتجاجات بتنحي سعيد واتهمته بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره العام الماضي في استفتاء بمشاركة منخفضة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات واسعة، وفي 14 فبراير اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين ب”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار”.

وفيما يشدد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث انقساما حادًا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات، إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.