وضع دبابة روسية تم تدميرها بأوكرانيا أمام سفارة موسكو في برلين (فيديو)

وضِعت دبابة روسية مدمرة أمام مقر السفارة الروسية في برلين تزامنًا مع الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصباح اليوم الجمعة، وصلت الدبابة المحطمة من طراز “تي72-” إلى العاصمة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وستكون بمثابة نصب تذكاري ضد الحرب لبضعة أيام أمام السفارة، وتم ضع الدبابة بمحاذاة شارع “أونتر دير ليندن” الرئيس، وتوجيه مدفعيتها صوب السفارة.

وقال منظمو الفعالية إن الدبابة اصطدمت أثناء هجوم الجيش الروسي على كييف، في 31 مارس/آذار الماضي، بلغم ودُمرت جراء الانفجار، ومن المرجح أن جنودًا لقوا حتفهم بداخلها.

Ukrainian kids singing pic.twitter.com/oj7UFnp8NK — Enno Lenze (@ennolenze) February 24, 2023

وبحسب البيانات، كان الجنود ينتمون إلى وحدة دبابات متمركزة في أقصى شرق روسيا.

وقام متحف التاريخ العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية بإعارة الدبابة، ودعم نقلها أيضًا.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده تمضي على المسار الصحيح على الرغم من الأزمات الناجمة عن هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأضاف شولتس في رسالة عبر الفيديو “مع كل التحديات التي تمثلها الحرب في أوكرانيا وأيضًا في ألمانيا، فقد أنجزنا الكثير بشكل جيد.. لدينا ما يكفي من الغاز والنفط. الاقتصاد ليس في حالة ركود عميق. وقد استقبلنا أكثر من مليون لاجئ أوكراني بفضل الاستعداد الكبير للمساعدة في جميع أنحاء ألمانيا”.

وفي الذكرى السنوية لبدء الحرب، ناشد شولتس مجددًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع حد للمعاناة، وقال: “بيد بوتين ذلك. يمكنه إنهاء هذه الحرب”.

وأكد شولتس أن إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح لم يكن هو الذي أطال أمد الحرب، وقال: “العكس هو الصحيح.. كلما أسرع رئيس روسيا في إدراك أنه لن يحقق هدفه الإمبريالي، زادت فرصة انتهاء الحرب قريبًا”.