مسيرات في الضفة.. مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية تعلن توسيع نشاطها وتتوعد بالمزيد من الهجمات على الاحتلال (فيديو)

أعلنت مجموعة “عرين الأسود” التي تضمّ عشرات المقاتلين الذين لا ينتمون للفصائل الفلسطينية، الخميس، عن توسيع نشاطها في الضفة الغربية ليشمل طولكرم.

وقالت المجموعة في بيان إن انضمام طولكرم جاء “نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن، بعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها: المقاومة في الضفة الآن تملك درعاً وسيفا”.

وأضافت المجموعة التي نشطت منذ نحو عام في نابلس وجنين بشكل أساسي منذ انطلاقتها “واهم من يظن أن العرين قد انتهى. انضم إلى صفوفنا 50 مقاتلًا جديدا منذ أمس”، وتوعدت بشن المزيد من الهجمات المسلحة.

ودعت المجموعة الفلسطينيين للخروج الى الشوارع ليلة الخميس على الجمعة تأكيدا على دعمهم للمجموعة التي فقدت عددا من قادتها الأربعاء، وهو بالفعل ما حصل حيث خرج المئات في نابلس ورام الله والخليل تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية ودعما لمجموعة “عرين الأسود”.

يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 2 من قادة المجموعة خلال عملية عسكرية إسرائيلية شملت محاصرة منزلا في نابلس، وأدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم فتى و3 مسنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

​​​​​​​ومنذ عدة أشهر يلاحق الجيش الإسرائيلي جماعة عرين الأسود الفلسطينية المسلحة، والتي تتخذ من البلدة القديمة نابلس مركزا لها.

الإضراب يعم الضفة تنديدا بمجزرة #نابلس والاحتلال يطلق النار على مقدسية بزعم محاولة الطعن لتخطي الحجب | https://t.co/pqRhCUTyKM

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وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت “3 مطلوبين لتورطهم بعمليات إطلاق نار” و”التخطيط” لعمليات أخرى”.

وأثارت العملية ردود فعل فلسطينية غاضبة وإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، وانتقادات إقليمية ودولية في ظل مسار تصاعد التوتر الحاصل في الضفة الغربية منذ أشهر.

وساد إضراب عام في الضفة الغربية الخميس حدادا على أرواح شهداء نابلس، وتخلل ذلك مواجهات في مناطق متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 63 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي “الأكثر دموية” في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، بحيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام 22 الماضية.

وبهذا الصدد حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من “أن الوضع في الأراضي الفلسطينية شديد الخطورة، ويتجه لمزيد من التصعيد في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، لا تؤمن إلا بمزيد من الاستيطان والقتل والاقتحامات وتهويد المقدسات”.