قلق أممي وإدانات عربية واسعة للعدوان الإسرائيلي على نابلس ودعوة لتحرك فوري

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات.

كما أدان مجلس جامعة الدول العربية “الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس يوم الأربعاء”.

UN Human Rights Chief @volker_turk concerned at rising violence in #Israel & #OPT after 11 Palestinians killed & 100 injured in Israeli operation in Nablus, followed by Palestinian rocket attacks & Israeli airstrikes on #Gaza . Intl law must be respected: https://t.co/QUOE6lenAH pic.twitter.com/YSM57R5MBZ

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (فولكر تورك) عن قلقه من استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة والذخيرة الحية خلال اقتحامها مدينة نابلس يوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفل و3 مسنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

Deeply disturbed by the continuing cycle of violence & appalled by the loss of civilian lives. Continuing my engagement w/ all concerned parties to deescalate the situation. I urge all sides to refrain from steps that could further enflame an already volatile situation.#Nablus pic.twitter.com/1ZkD6gRrDK

— Tor Wennesland (@TWennesland) February 22, 2023