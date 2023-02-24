ترحيب بحكم السجن المؤبد على “جزار مخيم اليرموك” في ألمانيا

رحّب نشطاء وحقوقيون سوريون بحكم محكمة في العاصمة الألمانية برلين بسجن أحد المتورطين بجرائم حرب في سوريا مدى الحياة بعد إدانته بتنفيذ هجوم أودى بحياة أشخاص عدة في سوريا منذ أكثر من 8 سنوات.

وحكم الخميس في برلين على موفق دواه الذي ينتسب إلى ميليشيا موالية للنظام السوري، بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب، وقتل 4 مدنيين على الأقل في مخيم اليرموك عام 2014.

وأفادت المحكمة أن المتهم ألقى في 23 مارس/آذار 2014 في ضاحية دمشق، قنبلة بسلاح مضاد للدبابات على حشد كان ينتظر إعانات.

وطلب محاموه تبرئته مؤكدين أن موكلهم لم يكن في مكان الحادث في ذلك اليوم.

وبحسب الحكم، فإن كل شيء يدفع إلى الاعتقاد أنه كان هناك “عدد أكبر بكثير” من القتلى الأربعة والجرحى الذين ذكرتهم المحكمة، وحدثت الجريمة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي العاصمة السورية.

وحاصرت ميليشيات موالية للنظام السوري المخيم بين عامي 2013 و2015، وحرمت السكان من الطعام والماء والرعاية الطبية.

وكان المتهم مقاتلًا في إحدى هذه الميليشيات، ويوم وقوع الأحداث كان مكلفًا في نقطة تفتيش لمراقبة قيام منظمة إنسانية بتوزيع مساعدات غذائية.

وقد يكون الجاني أطلق النار على الحشد “للانتقام ومعاقبة سكان الحي العزل” وفقًا للقاضية ديليا نومان التي ترأست الجلسة. بينما قال الادعاء إنه كان “لا يزال غاضبًا” بعد مقتل ابن أخيه قبل يومين على الأرجح على يد عناصر في “الجيش السوري الحر” المعارض للنظام.

ووصل المتهم عام 2018 إلى ألمانيا في إطار مشروع للم الشمل، وتم اعتقاله لاحقًا.

وحوكم في ألمانيا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ترحيب على المنصات

ولاقى الحكم العديد من التفاعلات عبر المنصات إذا ذكر معلقون في تغريدهم على الوسم #موفق_دواه أنه لقي مصيره ووصفوه بـ”المجرم” و”جزار مخيم اليرموك” و”السفاح”.

وعلّق المحامي أنور بني بمنشور عبر صفحته في فيسبوك قائلًا: “محكمة برلين الإقليمية تصدر قرارها بحق المتهم موفق.د بالسجن المشدد مدى الحياة انتصار للعدالة انتصار للضحايا لسوريا الجديدة لا سلام بوجود المجرمين لا مستقبل بدون عدالة”.

فيما اعتبرت مؤسسة شبكة بناء السلام نيسان بابلي أن هذا الحكم “انتصار للعدالة وللضحايا”.

انتصاراً للعدالة ،انتصاراً للضحايا محكمة #برلين الإقليمية تصدر حكماً بالسجن المشدد مدى الحياة على #موفق_دواه -العنصر في ميليشيا الأسد -على جرائم ارتكبها بحق المدنيين.

أثمرت جهود المحامين السوريين الأبطال العاملين على إدانة هؤلاء المجرمين.

وعقبال كبيرهم المجرم #بشار_الأسد pic.twitter.com/5AgHeZEUz2 — Nisan Babelli (@BabelliNisan) February 24, 2023

ونشرت صفحة رابطة عائلات قيصر منشورًا عبر فيسبوك قالت فيه: “اليوم حكمت محكمة ببرلين على المتهم (موفق د) بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب بدمشق عام 2014، عندما أطلق قذيفة على تجمع مدنيين بمخيم اليرموك. المتهم عضو بحركة فلسطين الحرة، وكان عضواً سابقاً بالحركة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقال المغرد ياسر الشامي: “موفق دواه الشبيح المجرم، مؤبد في ألمانيا أتمنى لو أن لنا خلايا كالتي شكلها اليهود لملاحقة و قتل النازيين بعد هزيمة ألمانيا. المؤبد لا يشفي صدورنا”.

#موفق_دواه الشبيح المجرم، مؤبد في #ألمانيا

أتمنى لو أن لنا خلايا كالتي شكلها اليهود لملاحقة و قتل النازيين بعد هزيمة المانيا. المؤبد لا يشفي صدورنا — Yaser El Shamee ياسر الشامي (@Syr_i_Can) February 23, 2023

نرحب بقرار محكمة #برلين المتضمن إدانة احد مجرمي #عصابة_أسد_الاجرامية المدعو #موفق_دواه الملقب #جزار_مخيم_اليرموك عضو في ميليشيا #الجبهة_الشعبية لتحرير #فلسطين/ القيادة العامة.

لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مخيم اليرموك في #دمشق والحكم عليه بالسجن مدى الحياة .#محاسبة_المجرمين pic.twitter.com/xuSkO4hOk0 — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@avocat_ali) February 23, 2023