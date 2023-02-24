تضامن واسع.. صحفيون وحقوقيون ومؤثرون يطالبون بالإفراج عن صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر (فيديو)

تضامن عدد من الحقوقيين والصحفيين والمؤثرين وصناع المحتوى مع صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز وربيع الشيخ، الذين تجاوزت مدة حبس بعضهم الثلاث سنوات دون محاكمة.

وطالب المتضامنون في مقاطع فيديو أرسلوها للجزيرة مباشر السلطات المصرية بالإفراج عنهم دون شروط، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة، ولا يجب حبس الصحفيين لممارستهم مهنة الصحافة أو لكونهم يعملون في مؤسسات صحفية بعينها.





وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية نظمت، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الزملاء المعتقلين بمصر في مقر الشبكة، مطالبة بسرعة إخلاء سبيلهم.

وتزامنت الوقفة مع مرور 3 سنوات على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم.

وجددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حبس الزميلين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يومًا ليتجاوز حبسهما 3 سنوات من دون محاكمة.





واعتقلت أجهزة الأمن المصرية الزميل هشام عبد العزيز في يونيو/حزيران 2019، والزميل بهاء الدين إبراهيم في فبراير/شباط 2020، والزميل ربيع الشيخ في أغسطس/آب 2021.