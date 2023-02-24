الشرطة التونسية تعتقل القيادي المعارض جوهر بن مبارك والنهضة تندد

اعتقلت الشرطة التونسية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، القيادي المعارض في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وفقًا لما أفادت شقيقته.

وقالت دليلة مصدق شقيقة مبارك -لوكالة الأنباء الفرنسية- إنه “تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس ولم نطلع بعد على ملف التوقيف”.

ويعارض أستاذ القانون بن مبارك قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتولي غالبية السلطات في البلاد منذ عام 2021، ويصفها بأنها “انقلاب دستوري”، وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”.

وكان جوهر بن مبارك من الداعمين للرئيس خلال حملته الانتخابية عام 2019، لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021، أصبح معارضًا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقراراته.

كما اعتقلت الشرطة أمس الخميس، الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك، ثم أطلقت سراحه بعد ساعات من توقيفه.

اعتقال الحقوقي عز الدين الحزقي، حسب ما أعلنته ابنته دليلة مصدق. الرجل في الثمانين من عمره وهو والد الحقوقي جوهر بن مبارك الذي لم يتمكن الأمن من اعتقاله أمس. يعتقلون الأب حتى يسلم الابن نفسه؟ ما هذا؟ #تونس #اعتقالات pic.twitter.com/1QBwLpPP5i — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) February 23, 2023

النهضة تندد

وأصدرت حركة النهضة بيانًا أدانت فيه مداهمة واعتقال جوهر بن مبارك، وعبرت عن تضامنها مع أسرته المناضلة.

ونددت الحركة بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي “طالت المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع على كل المستويات واتهام المعارضين بها”.

ودعت في البيان إلى وحدة الصف التونسي، وقالت ندعو “شعبنا الأبي وقواه السياسية إلى وحدة الصف لوقف حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب”.

وأضافت “البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث، وهو ما تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيًّا”.

استهداف المعارضة

ومنذ بداية فبراير/ شباط الجاري اعتقلت السلطات 10 شخصيات على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

ومساء أول أمس الأربعاء اعتقل نحو 20 من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.

القيادي بحركة النهضة محمد القوماني: الرئيس قيس سعيد يستهدف السلطة القضائية بعدما استهدف السلطة التشريعية #تونس pic.twitter.com/FKBln6blct — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2022

ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم “إرهابيون” وبـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس”، وحثت الرئيس التونسي على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.