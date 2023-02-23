أكثر من 14 ألف عقوبة تواجهها روسيا بعد عام من حربها على أوكرانيا

تعد روسيا الدولة الأكثر تعرضًا للعقوبات الدولية، إذ تواجه 14 ألف عقوبة، متجاوزة إيران وسوريا وكوريا الشمالية، وذلك في الذكرى الأولى لحربها على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، شملت العديد من المجالات مثل القطاع المالي والطاقة والنقل والإعلام والتكنولوجيا والسيارات والرياضة والتجارة.

ووفق قاعدة بيانات شركة (Castellum.AI) السويدية المتخصصة في رصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات، فقد فُرض على روسيا 11 ألفًا و327 عقوبة جديدة بعد بداية الحرب مباشرة، ليرتفع إجمالي العقوبات المفروضة عليها إلى 14 ألفا و22 عقوبة.

وحلت إيران في المركز الثاني بعد روسيا بـ4 آلاف و268 عقوبة، ثم سوريا بألفين و643 عقوبة، وتبعتها كوريا الشمالية بألفين و133 عقوبة.

كما تخضع دول أخرى لعقوبات غربية مثل بيلاورسيا (1155) وفنزويلا (651) وميانمار (839).

وتصدرت الولايات المتحدة الدول الغربية بقرارات فرض عقوبات على روسيا، إذ فرضت عليها 1984 عقوبة منذ 24 فبراير الماضي.

وحلت سويسرا في المركز الثاني بـ1782 عقوبة، ثم كندا بـ1590، ثم بريطانيا بـ1390، في حين فرض الاتحاد الأوربي 1324 عقوبة على روسيا.

وبلغ عدد الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات نحو 9117، والكيانات 2090، كما استهدفت العقوبات 96 سفينة و24 طائرة روسية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية لموسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة طعنًا في سيادتها.