التقطها طيار أمريكي.. البنتاغون ينشر صورة جديدة للمنطاد الصيني قبل يوم من إسقاطه

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صورة تظهر ما يشتبه مسؤولون أمريكيون في أنه منطاد تجسس صيني تم إسقاطه فوق المياه الإقليمية بداية الشهر الجاري.

وتظهر الصورة المنطاد وهو فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة في 3 فبراير/ شباط، حسبما قال البنتاغون أمس الأربعاء.

وتم التقاط الصورة من قمرة القيادة في طائرة استطلاع عسكرية أمريكية، وتظهر بوضوح الطيار وهو يحلق فوق المنطاد، الذي كان على ارتفاع 60 ألف قدم فوق ولاية مونتانا غرب الولايات المتحدة.

وبعد يوم واحد من ذلك، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية. وتم الانتهاء من استعادة حطام المنطاد في نهاية الأسبوع الماضي.

