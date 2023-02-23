الإضراب يعم الضفة تنديدا بمجزرة نابلس والاحتلال يطلق النار على مقدسية بزعم محاولة الطعن (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على فلسطينية عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، في حين عمّ اليوم الخميس إضراب شامل محافظات الضفة الغربية بعد مجزة نابلس.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، اقتربت امرأة فلسطينية في العشرينيات من العمر، تدعى فاطمة بدر، من أحد الحواجز الأمنية على مدخل المستوطنة وهي تحمل سكينًا، وحاولت طعن أحد الحراس، فتم إطلاق النار على قدميها، ووُصفت حالتها بأنها متوسطة.

يأتي هذا في حين شلّ إضراب عامّ شتى مناحي الحياة في الضفة المحتلة، حدادًا على استشهاد 11 فلسطينيًّا بعملية عسكرية إسرائيلية أمس في نابلس.

وتجولت كاميرا الجزيرة مباشر في مدينة القدس، التي شهدت إضرابًا شاملًا بجميع القطاعات، حدادًا على شهداء “مجزرة نابلس”.





وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف لوكالة الأناضول، إن “الإضراب الشامل يعمّ كافة محافظات الضفة الغربية، وهو شكل من أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أن “الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال”. ووصف العملية العسكرية في نابلس بأنها “مجزرة”، داعيًا إلى تدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي. وأردف “تُنظّم الخميس مسيرات على نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي تنديدًا بالجريمة”.

ويشمل الإضراب المحالّ التجارية، وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم في المدارس والجامعات، والبنوك ومحالّ الصرافة، والمؤسسات الحكومية.

مصادر محلية: إضراب شامل في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة حدادا على أرواح الشبان الذين ارتقوا بنابلس. pic.twitter.com/dctF7DdMSP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 23, 2023

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية قد دعت، أمس، إلى “إضراب شامل في كافة محافظات الوطن، حدادًا على أرواح شهداء نابلس، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

في غضون ذلك، شنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، أمس، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا، بينهم ثلاثة مسنّين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة خطرة.

و​​​​​​تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد، حيث تقتحم قوات الاحتلال مدنًا وبلدات بالضفة يُقتل خلالها فلسطينيون، بالإضافة إلى استمرار عمليات هدم المنازل والاعتقالات، في حين ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار تتركز في مدينة القدس.