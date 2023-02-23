خبير دولي ومسؤول بالجزيرة يدعوان للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين (فيديو)

دعا خبير دولي في مجال الدفاع عن حرية الصحفيين ومسؤول بشبكة الجزيرة الإعلامية إلى الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عن صحفيي الجزيرة الذين تعتقلهم.

وقال فيليب ليورث، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين سابقاً، إن الهدف من اعتقال السلطات المصرية لصحفيي الجزيرة هو الضغط على الشبكة من أجل منعها من عرض تقارير عن الأوضاع في مصر.

وأضاف ليورث في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن بقاء الزملاء بدون محاكمة لفترات طويلة أمر “مثير للقلق” و”فضيحة كبيرة”. وأعرب عن تضامنه مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر.

وقال ليورث إن المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الصحفيين تقوم بقصارى جهدها من أجل إطلاق سراح صحفيي الجزيرة، ولكن قدرة هذه المنظمات على الفعل تظل قدرة رمزية.

وأوضح أن الأمر يتطلب قيام بلدان قوية لها علاقات دبلوماسية مع النظام المصري بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح الصحفيين.

ونظم العاملون بشبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية، الأربعاء، تنديدًا باستمرار اعتقال السلطات المصرية 3 من الزملاء بالجزيرة مباشر، هم بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

وجاءت الوقفة بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم.

ونددت الشبكة في بيان باستمرار اعتقال الزميل بهاء إبراهيم منذ أكثر من 3 سنوات في مصر وسط ظروف تهدد حياته دون محاكمة، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وعن الزميلين هشام عبد العزيز وربيع الشيخ.





بدوره قال رئيس قسم حماية الصحفيين بشبكة الجزيرة الدكتور ياسر القشي، إن السلطات المصرية مستمرة في ممارسة الانتهاكات القانونية ضد صحفيي الجزيرة مباشر الذين تعتقلهم دون مسوغ قانوني، للضغط على شبكة الجزيرة.





وأضاف القشي أن شبكة الجزيرة على تواصل مستمر مع منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان وعن حماية الصحفيين لمحاولة التواصل مع السلطات المصرية عبر الآليات الدولية لمتابعة أوضاع الزملاء والاطمئنان عليهم.





وأكد أن اعتقال السلطات المصرية للزملاء لن يزيد الجزيرة إلا تصميما على أداء رسالتها الإعلامية، مشددا على أن الجزيرة ستقوم بكل ما تستطيع حتى إطلاق سراح الزملاء.