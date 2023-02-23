تركيا.. هزة بقوة 5 درجات تضرب هاطاي وفحص أكثر من مليون مبنى في الولايات المتضررة

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية هاطاي جنوبي تركيا. يأتي هذا فيما أعلن وزير البيئة فحص أكثر من مليون مبنى في الولايات المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد وشمالي سوريا مطلع فبراير/شباط الجاري.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، مساء اليوم الخميس، إن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقعت في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9.76 كيلومترات تحت سطح الأرض.

#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53’te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 23, 2023

وأعلنت “آفاد” تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد مطلع فبراير الجاري.

وقال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن سكان المنطقة شعروا بعدد كبير من تلك الهزات.

وتوقع أورهان أن تحدث هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

#عاجل | "آفاد" التركية تعلن تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج جنوبي البلاد في 6 فبراير — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2023

من جهة أخرى، قال وزير البيئة والتطور العمراني مراد قوروم إن الجهات المعنية أكملت 80% من عمليات التحقق من سلامة الأبنية في المناطق المتضررة من الزلزالين.

وأضاف أنهم تمكنوا من تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم.

وأوضح الوزير التركي أن الفرق المختصة فحصت 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية تضررت.

وذكر أن نتيجة الفحص أشارت إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفًا و321 مبنى منهارًا أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو تعرض لأضرار بالغة.

وجدد الوزير التأكيد على اعتزام تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستمنح 5 آلاف ليرة تركية، نحو 265 دولارًا شهريًا للمالكين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال، و3 آلاف ليرة، نحو 159 دولارًا، للمستأجرين الذي تضررت المنازل التي كانوا يسكنونها.

وقال الوزير إن الأبنية الجديدة التي سيتم تشييدها في المناطق المتضررة من الزلزال ستكون محدودة الأدوار، ولن تكون هناك أبنية عالية، موضحًا أن المتاجر لن تكون في أسفل الأبنية بل بجانبها.

وأضاف أن الأبنية الجديدة ستسلم إلى أصحابها خلال مدة أقصاها عام واحد، وأنه من الممكن البدء بتسليم الشقق للمالكين بعد 6 أشهر.