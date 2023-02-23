تجاوزا 3 سنوات.. محكمة مصرية تجدد حبس الزميلين هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم

جددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حبس الزميلين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يومًا ليتجاوز حبسهما 3 سنوات من دون محاكمة.

ويستمر اعتقال الزميل هشام عبد العزيز في مصر وسط ظروف تهدد حياته، كما يستمر اعتقال الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ.

عاجل | محكمة مصرية تجدد حبس الزميلين بـ #الجزيرة_مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يوما ليتجاوزا 3 سنوات في الحبس دون محاكمة#الجزيرة_مباشر #مصر #الصحافة_ليست_جريمة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 23, 2023

ونظم العاملون بشبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية، الأربعاء، تنديدًا باستمرار اعتقال السلطات المصرية 3 من الزملاء بالجزيرة مباشر.

وقال المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق “إنها مناسبة حزينة نقف فيها من أجل دعم زملائنا الذين يقبعون في السجون المصرية من دون ذنب اقترفوه”.

وأضاف “الزميل بهاء لم يقترف أي ذنب ولم يهدد أمن مصر أو بلد آخر، ولكنه صحفي يعمل في الجزيرة وكأن هذا يكفي لتجريمه من دون وجه حق”.

وتطرق سواق إلى المعاناة التي تعرض لها الزميل بهاء، ومن بينها الإخفاء القسري، ثم ظهوره في المحكمة فقط لتجديد حبسه احتياطيًّا من دون أن يتمكن من الحديث إلى القاضي.

ممارسات غير إنسانية

واستنكر سواق ممارسات السلطة في مصر قائلًا “شيء مؤسف جدًّا أن تمارس سلطة في دولة عربية مثل هذه الممارسة اللا إنسانية”.

وطالب سواق بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وقال “نحن في شبكة الجزيرة نطالب بإطلاق سراح بهاء الدين فورًا دون قيد أو شرط”.

وأضاف “كما نطالب بإطلاق الزميلين هشام عبد العزيز والزميل ربيع الشيخ وهما في هذه الحال المزرية في السجن والمحاكم، لأنهم لا يعطون الفرصة للدفاع عن أنفسهم”.

وختم سواق كلمته بقوله “الصحافة ليست جريمة، الجريمة أن يوقف الصحفي وأن يعذب وأن تنتهك إنسانيته، تلك هي الجريمة”.

واعتقل الزميل بهاء الدين إبراهيم أثناء ذهابه إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عمله.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية، الأربعاء، باستمرار اعتقال الزملاء داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقالت الجزيرة في بيان “يكمل اليوم الزميل بهاء الدين إبراهيم، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، 3 سنوات في السجون المصرية، منذ اعتقاله لحظة وصوله إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية”.

وأعربت شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد على سلامة الزميل بهاء الدين إبراهيم وزميليه هشام عبد العزيز وربيع الشيخ المحتجزين كذلك من دون محاكمة، في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا لسلامتهم، ويعرّض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

ودعت الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف مع الزميل بهاء الدين إبراهيم وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.