بعد مجزرة نابلس.. إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل والاحتلال يقصف موقعين للمقاومة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، موقعين للمقاومة الفلسطينية في غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع ردًا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك فيما رفعت شرطة الاحتلال حالة التأهب إلى مستوى واحد -دون المستوى الأعلى- لا سيما في القدس المحتلة ومناطق التماس، تحسبًا لأي إنتقام فلسطيني محتمل، وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن مصدر القلق الرئيس هو الهجمات الفردية التي ينفذها فلسطينيون.

وأفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعًا غرب مدينة غزة، وموقعًا آخر عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت أن القصف أدى إلى أضرار مادية جسيمة داخل الموقعين، وأضرار طفيفة ببعض منازل المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشارت إلى أن موقع “بدر” قرب مخيم الشاطىء كان بين المواقع التي تعرضت للقصف.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف غزة بسلسلة غارات ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية، وقال إن القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة بينما سقط آخر بمنطقة مفتوحة، مشيرًا إلى تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت بمنطقة غلاف غزة.

#نابلس تودع أحد عشر شهيدا بعد اقتحام دموي من قبل قوات الاحتلال pic.twitter.com/aMef0zhCDB — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 22, 2023

القصف بالقصف

وتعقيبًا على ذلك، قالت حركة حماس إن المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف، مضيفة أن “الرد على العدوان سيظل حاضرًا”، حذّرت كتائب القسام في غزة من أن صبرها آخذ في النفاد. فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “المقاومة متأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع”.

وتأتي هذه التطورات بعد استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين أمس الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة، فيما طالبت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

ومن بين الشهداء مسنّان وفتى وعضو في حركة حماس، وأعضاء في “كتيبة نابلس” التابعة لحركة الجهاد بينهم قائد الكتيبة أبو بكر جنيدي، ومجموعة “عرين الأسود” التي تضم مقاومين من فصائل عدة، وقد دعت مجموعة عرين الأسود كوادرها إلى الاستعداد للرد.