“الملحمة الكبرى آتية قريبا”.. شباب غزة الثائر ينتفض في وجه الاحتلال ردًّا على مجزرة نابلس (فيديو)

أشعل شباب فلسطينيون شرق جباليا بشمال قطاع غزة، الخميس، أعدادًا كبيرة من الإطارات في وجه حاجز أمني إسرائيلي أمام الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر سيارات عسكرية على مقربة من مكان عملية إشعال الإطارات.

وعبّر شباب فلسطينيون عن الغضب من مجزرة نابلس، أمس الأربعاء، التي راح ضحيتها 11 شهيدا و102 جريح 7 منهم في حالة حرجة.

“أجبن من أن يطلقوا رصاصة واحدة”

وقال أحد الشباب الثائر للجزيرة مباشر، إن الجنود الإسرائيليين الذين يراقبون إشعال النار من داخل سياراتهم العسكرية خلف سياج أمني “هم أجبن من أن يطلقوا رصاصة واحدة”.

وأفاد المتحدث بأن “الشباب المنتفض اليوم لا ينتمي لجنود القسام ولا سرايا القدس، إنما هو من الشباب الثائر من الشمال، والذين جاؤوا لنصرة إخوانهم في نابلس بأضعف الإيمان”.

الملحمة الكبرى “آتية قريبًا”

وأضاف الشاب أن انتفاضة اليوم تفيد بأن غزة لم تنفصل عن الضفة وأنهم أبناء أرض واحدة، مشددًا على أن “الملحمة الكبرى آتية قريبًا لا محالة”.

واستشهد شاب آخر من الشباب الثائر بكلمة الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” التي قال فيها أمس الأربعاء “صبرنا آخذ في النفاد”، وأضاف للجزيرة مباشر أن “الاحتلال يعلم جيدًا معنى هذه الكلمة”.

ووجّه الشاب كلمته لسلطة الاحتلال الإسرائيلي قائلًا “جربتمونا من قبل في الفرقان والعصف المأكول وسيف القدس”، وزاد “صمتنا على جرائم الاحتلال لا يعني ضعفنا، إنما يعني إعدادنا وقوتنا”.

وشدد على أن “يوم التحرير ونصر الله قادم لا محالة”.

وذكّر الشباب الثائرون عبر الجزيرة مباشر إخوانهم في القدس والضفة وجنين ونابلس، بقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}.

ودعوا المقاومين في شمال غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، إلى “إعداد العدة استعدادًا ليوم التحرير تحت راية واحدة”.

رسالة إلى الاحتلال

ووجه الشباب الثائرون رسالة أخرى للاحتلال الإسرائيلي، قائلين “أنت اليوم موجود لكنك غدًا لن تكون هنا، لسنا بصامتين وفي الأيام المقبلة سندوس عليكم ولا مفر لكم إلا أن ترحلوا”.

وحذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، من “تداعيات جرائم إسرائيل” إثر استشهاد 11 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الكتائب (أبو عبيدة) في بيان “المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد”.

وأصيب 102 بينهم حالات حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة بزخات مكثفة من الرصاص، مؤكدة أنها “أصابت قوات الاحتلال بشكل مباشر”.