وقفة تضامنية مع صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر (فيديو)

نظم العاملون بشبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية اليوم الأربعاء تنديدًا باستمرار اعتقال السلطات المصرية 3 من الزملاء بالجزيرة مباشر.

وجاءت الوقفة بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم.

وقال المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق “إنها مناسبة حزينة نقف فيها من أجل دعم زملائنا الذين يقبعون في السجون المصرية من دون ذنب اقترفوه”.

وأضاف “الزميل بهاء لم يقترف أي ذنب ولم يهدد أمن مصر أو بلد آخر، ولكنه صحفي يعمل في الجزيرة وكأن هذا يكفي لتجريمه من دون وجه حق”.

وتطرق سواق إلى المعاناة التي تعرض لها الزميل بهاء، ومن بينها الإخفاء القسري، ثم ظهوره في المحكمة فقط لتجديد حبسه احتياطيًا دون أن يتمكن من الحديث إلى القاضي.

ممارسات لا إنسانية

واستنكر سواق ممارسات السلطة في مصر قائلًا “شيء مؤسف جدًا أن تمارس سلطة في دولة عربية مثل هذه الممارسة اللا إنسانية”.

وطالب سواق بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وقال “نحن في شبكة الجزيرة نطالب بإطلاق سراح بهاء الدين فورًا دون قيد أو شرط”.

وأضاف “كما نطالب بإطلاق الزميلين هشام عبد العزيز والزميل ربيع الشيخ وهما في هذه الحال المزرية في السجن والمحاكم لأنهم لا يعطون الفرصة للدفاع عن أنفسهم”.

وختم سواق كلمته بقوله “الصحافة ليست جريمة، الجريمة أن يوقف الصحفي وأن يعذب وأن تنتهك إنسانيته، تلك هي الجريمة”.

ونددت شبكة الجزيرة، اليوم الأربعاء، باستمرار اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم منذ أكثر من 3 سنوات في مصر وسط ظروف تهدد حياته دون محاكمة، داعية إلى الإفراج الفوري عنه والزميلين هشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

وقالت الجزيرة في بيان “يكمل اليوم الزميل بهاء الدين إبراهيم، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، 3 سنوات في السجون المصرية، منذ اعتقاله لحظة وصوله إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية”.

ودعت الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف مع الزميل بهاء الدين إبراهيم وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.