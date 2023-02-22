“نمْت على الحصير لأبنيه وسأفعل مرة أخرى”.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطينية في بيت لحم (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بدعوى البناء من دون ترخيص.

وقالت صاحبة المنزل، غدير الأطرش، للجزيرة مباشر إن محاميها سعى لاستئناف حكم محكمة الاحتلال بهدم منزلها لكن دون جدوى.

وشدّدت المواطنة الفلسطينية على أنها تعيش مع ابنيها الشابين في هذا المنزل، وأنه لا مأوى لهم سواه، موضحة أنها لا تملك الإمكانات لاستئجار منزل.

وقالت غدير إنها لن تتراجع، وستعيد بناء منزلها مرة أخرى، وإن لزم الأمر أن تجمع ثمنه من الناس، مضيفة “كنا ننام على الحصير” لبناء المنزل.

وغلبت الدموع المواطنة الفلسطينية وهي تحكي للجزيرة مباشر أنها بنت المنزل بالاقتراض ومساعدات الأهل لتؤمن لأبنائها مأوى.

وأضافت غدير “أقول لنفسي وللشعب الفلسطيني ألّا نيأس، هذه أرضنا وهم المغتصبون، سأبني منزلي، وإن هدموه مرة أخرى سأبنيه مجددًا”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اعتداء جنود الاحتلال على الأسرة وعلى مواطنين من سكان القرية حاولوا التصدي للجرافة، وألقت عليهم قنابل صوتية من مسافة صفر.

وحاول جنود الاحتلال منع فريق الجزيرة مباشر من تغطية عملية الهدم وتجمّع العائلة المتضررة.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للجزيرة مباشر بأن عدد سكان القرية يبلغ 3 آلاف نسمة، وأن جميع المنازل مهددة بالهدم إذ تدخل ضمن مناطق السيطرة الأمنية الإسرائيلية.





وقال أحد أفراد العائلة إن السلطة الفلسطينية بذلت مجهودا حتى لا يتم هدم هذه المنازل، ووكّلت محامين لأجل ذلك.

وأضاف بتأثر بالغ “أقول للاحتلال إننا باقون هنا كالصخرة لن نبرح، وإن يُهدَم لنا بيت وإن نُقتل وإن نُذبح”، وزاد أن هذه الأرض من حق سكانها ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وأوضح أن رد سكان المنطقة على الاحتلال الإسرائيلي هو بناء منازل جديدة، وزيادة الكثافة السكانية لتشكيل سد منيع في وجه الاحتلال.

واقتحم جنود من جيش الاحتلال منطقة “عين جويزة” في القرية مع جرافة عسكرية، وهدمت منزلًا بمساحة 110 أمتار مربعة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلًا من طابقين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جرافات الاحتلال بمساندة قوات عسكرية معززة اقتحمت منطقة “اسطيح” المستهدفة من القرية، وهدمت منزلًا بحجة البناء بدون ترخيص.

يُذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 7 منازل في القرية منذ مطلع العام الجاري.