كتائب القسام تحذر إسرائيل بعد العدوان على نابلس والرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بـ”التحرك الفوري”

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، من “تداعيات جرائم إسرائيل” إثر استشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الكتائب (أبو عبيدة) في بيان “المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد”.

وأصيب 102 بينهم حالات حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة بزخات مكثفة من الرصاص، مؤكدة أنها “أصابت قوات الاحتلال بشكل مباشر”.

"الله لا يسامح كل حدا خذلنا.. بحياة أمكم ما تتركوا البارودة.. بدي أشوف زلام تكمل من ورانا".

وصيّة المطارد حسام اسليم ورفيقه الجنيدي اللذين تحاصرهم قوات الاحتلال في نابلس. pic.twitter.com/SPhyLDRzbi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2023

وقالت الكتيبة “المجاهدون استهدفوا قوات الاحتلال في شارع حطين، وهناك تسجيل صوتي سيتم نشره لقائد كتيبة نابلس المجاهد أبو بكر جنيدي المحاصر في المنزل”.

تسجيل صوتي لقائد كتيبة نابلس المجاهد محمد ابو بكر جنيدي سرايا القدس- #كتيبة_نابلس pic.twitter.com/JJ5FHbI9b5 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) February 22, 2023

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تندد بجريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وتدعو إلى تصعيد المواجهة معها في الساحات كافة.

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 100.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجّر الأوضاع.

#عاجل | الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بـ"التحرك الفوري والضغط الفاعل على حكومة إسرائيل لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل" (الوكالة الرسمية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2023

وقال “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب”.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل.

ووصف رئيس الوزراء محمد اشتية العدوان الإسرائيلي بـ”الإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية”.

وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدّد اشتية على أن “كل ما يمارَس ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس.

وقالت في بيان إنه “نتيجة طبيعية للعقلية الإجرامية المتطرفة التي توجه حكومة الاحتلال، إلى جانب الصمت المطبق إزاء انتهاكات الاحتلال الجسيمة، وتجاهله التام للقانون الدولي”.

وطالبت المجتمع الدولي “بالتدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته المستمرة على شعبنا في كل أماكن وجوده”.