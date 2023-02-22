سياسة|فلسطين

كتائب القسام تحذر إسرائيل بعد العدوان على نابلس والرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بـ”التحرك الفوري”

طفل فلسطيني يحاول منع سيارة عسكرية إسرائيلية من التقدم في نابلس (رويترز)
22/2/2023

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، من “تداعيات جرائم إسرائيل” إثر استشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الكتائب (أبو عبيدة) في بيان “المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد”.

وأصيب 102 بينهم حالات حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة بزخات مكثفة من الرصاص، مؤكدة أنها “أصابت قوات الاحتلال بشكل مباشر”.

وقالت الكتيبة “المجاهدون استهدفوا قوات الاحتلال في شارع حطين، وهناك تسجيل صوتي سيتم نشره لقائد كتيبة نابلس المجاهد أبو بكر جنيدي المحاصر في المنزل”.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تندد بجريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وتدعو إلى تصعيد المواجهة معها في الساحات كافة.

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 100.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجّر الأوضاع.

وقال “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب”.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل.

ووصف رئيس الوزراء محمد اشتية العدوان الإسرائيلي بـ”الإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية”.

وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدّد اشتية على أن “كل ما يمارَس ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس.

وقالت في بيان إنه “نتيجة طبيعية للعقلية الإجرامية المتطرفة التي توجه حكومة الاحتلال، إلى جانب الصمت المطبق إزاء انتهاكات الاحتلال الجسيمة، وتجاهله التام للقانون الدولي”.

وطالبت المجتمع الدولي “بالتدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته المستمرة على شعبنا في كل أماكن وجوده”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية