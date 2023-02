في ذكرى وفاته.. ابنة مالكوم إكس تعتزم مقاضاة جهات أمنية أمريكية في اغتيال والدها

تعتزم ابنة الناشط الحقوقي الراحل مالكوم إكس مقاضاة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وشرطة مدينة نيويورك وآخرين بتهمة اغتيال والدها.

وأخطرت إلياس شباز ابنة إكس السلطات القضائية الأمريكية أنها تتهم عددا من الوكالات الاتحادية والحكومية في نيويورك بتعمد إخفاء أدلة تفيد بأنهم “تآمروا لاغتيال مالكوم إكس ونفذوا خطة الاغتيال”، وطالبت بتعويض قدره 100 مليون دولار.

وقالت شباز في مؤتمر صحفي عُقد، أمس الثلاثاء، في ذكرى وفاة والدها “لقد ناضلت أسرتنا سنوات من أجل الكشف عن الحقيقة بشأن مقتله”.

MEDIA ALERT: @AttorneyCrump & co-counsel will hold a news conference tomorrow at 1 pm ET to announce the filing of a notice of claim w/ intent to sue government agencies & the NYPD for the alleged assassination & fraudulent concealment of evidence surrounding Malcolm X’s murder. pic.twitter.com/0lpLfcrJiC

ورفضت شرطة نيويورك التعليق على الدعاوى القضائية المرتقبة، بينما لم ترد وكالة الاستخبارات ولا مكتب التحقيقات الاتحادي على طلبات رويترز للتعليق.

وكان مالكوم إكس يبلغ من العمر 39 عاما عندما أطلق 3 مسلحين النار عليه أثناء وقوفه على خشبة مسرح قاعة أودوبون في نيويورك.

وبعد اغتياله بمدة وجيزة، قال بعض شركاء مالكوم إكس إنهم يعتقدون أن وكالات حكومية كانت على علم بخطة الاغتيال وسمحت بحدوثها.

ووافق أمس الثلاثاء 21 فبراير/شباط، ذكرى وفاة مالكوم إكس، حيث اغتيل في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما في 1965.

وتصدّر اسم المناضل المسلم المنصات الأمريكية، حيث أحيا ناشطون مواقفه الخالدة وخطاباته الشهيرة، مؤكدين أنه كان علامة بارزة في تاريخ النضال ضد العنصرية، وسيبقى مثالا للمناضل الثائر.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على حسابه في تويتر “كان مالكوم إكس أحد أكثر الأصوات نفوذا في مكافحة العنصرية في أمريكا، وندد بالعنف ضد السكان الأمريكيين من أصل أفريقي، واليوم يواصل إلهام الملايين من ناشطي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وعلّق المحامي بن كرمب قائلا “في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما، اغتيل مالكوم إكس، ولا يزال إلى اليوم بطلا أمريكيا في ثقافة السود، وإسهاماته في الحقوق المدنية والعدالة تعمل محفزا لأولئك الذين يقاتلون من أجل مجتمع السود اليوم”.

On this day 58 years ago, Malcolm X was assassinated in New York City. Today, Malcolm X remains an American hero in Black culture — his contributions to civil rights and justice serve as a catalyst for those who fight for the Black community today. Rest In Power, Malcolm X✊🏾 pic.twitter.com/tbf8Adj0Pc

وذكر كرمب في بيان أنه، ونيابة عن بنات مالكوم إكس، بصدد تقديم إشعار بدعوى قضائية ضد وكالات حكومية وشرطة نيويورك، بشأن إخفاء الأدلة المتعلقة بلغز وفاة مالكوم.

وأعاد ناشطون عبر حساباتهم على منصات التواصل مشاركة اقتباسات مالكوم إكس وعباراته المؤثرة التي أكد مغردون أنها ما زالت صالحة حتى الآن، وتنطبق على العالم الحالي.

Malcolm X was assassinated 58 yrs ago today. He was 39. As we reflect on if enough has changed since then—see his wisdom on “progress.”

“If you stick a knife 9 inches in & take it out 6—that’s not progress. Progress is healing the wound. They wont even admit the knife is there.” pic.twitter.com/KiDdCB1lj6

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) February 21, 2023