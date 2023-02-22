طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي تصل إلى أعلى مستوى منذ 2016

قالت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء إن دول الاتحاد وسويسرا والنرويج سجلت نحو 966 ألف طلب لجوء خلال عام 2022، وهو مستوى قياسي منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين.

وأضافت الوكالة في بيان أن هذه الطلبات تقدّم بها سوريون وأفغان بنسبة كبيرة، وشهدت ارتفاعا يزيد على 50% مقارنة بعام 2021.

وتابعت أن هذا الارتفاع “ناجم جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19″، فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

واستقبلت الوكالة طلبات اللجوء الجديدة التي أضيفت إلى 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب، ويستفيدون من حماية مؤقتة خاصة في الاتحاد الأوربي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذين العاملين “شكّلا ضغطا هائلا على أنظمة الاستقبال الوطنية”.

وبلغ عدد طالبي اللجوء في 2015 و2016 -خلال تدفق اللاجئين إلى أوربا بسبب النزاع في سوريا خصوصا- 1.3 مليون و1.2 مليون على التوالي.

وارتفع عدد طلبات اللجوء التي قدّمها قصّر غير مصحوبين بأولياء أمورهم إلى 43 ألفا في 2022 في أعلى مستوى لها منذ 2015.

وحلّ السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية مع 132 ألفا و129 ألفا على التوالي، يليهم الأتراك وعددهم 55 ألفا.

وزاد عدد الطلبات التي قدّمها فنزويليون (51 ألف طلب) وكولومبيون (43 ألفا) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوربي، ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، وأتى بعدهم الباكستانيون (37 ألفا) والبنغلادشيون (34 ألفا) فالجورجيون (29 ألفا).

ومع أن الاتحاد الأوربي قرر، في مارس/آذار 2022، منح حماية مؤقتة خاصة للأوكرانيين، تقدّم 28 ألفا منهم بطلبات لجوء، بينما قدّم نحو 17 ألف روسي طلبات لجوء أيضا.

وكانت 40% تقريبا من القرارات المتخذة في 2022 إيجابية، مانحة مُقدّم الطلب وضع اللجوء أو الحماية الثانوية، وهي أعلى نسبة منذ 5 سنوات.

وهذه النسبة عالية خصوصا للسوريين (94%) والبيلاروس (88%) والأوكرانيين (86%) والإريتريين واليمنيين (84%) والماليين (70%).

وكانت النسبة متدنية جدا بالنسبة لمواطني الهند ومولدافيا ومقدونيا الشمالية وفيتنام (1%) وتونس والبوسنة والهرسك (2%) وفنزويلا وصربيا ونيبال (3%).