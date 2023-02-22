شهداء وجرحى في اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس (فيديو)

استُشهد 3 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، وأصيب أكثر من 50 بينهم حالات حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة نابلس.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن 3 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال، ونُقلت عشرات الإصابات إلى المستشفيات المختلفة.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 50 إصابة بالرصاص الحي بينها حالات خطرة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق نار كثيف.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس إلى النزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.

من جانبها، دعت مجموعة (عرين الأسود) الأهالي للنزول إلى الشوارع وإحراق الأرض تحت أقدام الاحتلال، قائلة “عار على كل من يحمل بندقية ولا ينزل بها لميدان الشرف والرجولة”.

عاجل | عرين الأسود: "ندعو أهالينا للنزول إلى الشوارع وإحراق الأرض تحت أقدام الاحتلال، عار على كل من يحمل بندقية ولا ينزل بها لميدان الشرف والرجولة". — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2023