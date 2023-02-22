بايدن لبوتين: الغرب لا يتآمر عليك.. وديكتاتور مثلك لن يتمكن من إعادة بناء إمبراطوريته (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا”.

وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا “إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من اخضاع شعب تواق إلى الحرية، والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا”.

وشدّد بايدن، أمام الحشود التي اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو غداة زيارته للعاصمة الأوكرانية، على أن “كييف قوية وأبية وشامخة، والأهم كييف حرة”.

وردّا على الخطاب المناهض للغرب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، أكد بايدن أن “الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين”.

وأوضح بايدن أن بوتين “ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديمقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف”.

وأضاف “ليكن ذلك واضحا، دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، وحلف شمال الأطلسي لن ينقسم ولن يتعب”.





وتأتي تصريحات بايدن بعدما أكد بوتين أن هدفه ضمان “أمن” روسيا، متعهدا بتحقيق أهداف هذا الهجوم “خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية”، رغم أن القوات الروسية مُنيَت بسلسلة انتكاسات عسكرية في الأشهر الأخيرة.

وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد “إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء عليها مرة واحدة وإلى الأبد”، متهما واشنطن وحلفاءها الأوربيين بتحمّل “مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني و(سقوط) ضحاياه”.

وموجها حديثه إلى الغرب، قال بوتين “لا بد أنهم يعرفون أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة”.





دعم بيغين لموسكو

بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن قلقه من احتمال إمداد الصين روسيا بأسلحة لحربها في أوكرانيا، مكررا في ذلك الموقف الأمريكي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “يتزايد قلقنا من احتمال أن تكون الصين تخطط لتقديم دعم فتاك للحرب الروسية”.

ونفى ستولتنبرغ الاتهامات التي وجهها بوتين إلى الغرب، قائلا إن التهديد الغربي يصعّد الحرب في أوكرانيا.

وقال “لا نرى بوادر على أن الرئيس بوتين يستعد للسلام، بل على العكس، كما أعلن بشكل واضح اليوم، هو يستعد لمزيد من الحرب”.

وتابع “بوتين هو من بدأ حرب الغزو الإمبريالية هذه. إن بوتين هو من يستمر في تصعيد الحرب”.

سحب “جنود وعتاد” الناتو

وصباح الثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية في موسكو لين ترايسي لتسليمها طلبا للولايات المتحدة بسحب “جنود وعتاد” حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “لوحظ بشكل خاص أنه من أجل تهدئة الوضع، يتعين على واشنطن اتخاذ خطوات نحو سحب قواتها وعتادها التابع لحلف شمال الأطلسي ووقف أنشطتها المعادية لروسيا”.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا “تثبت بوضوح زيف وكذب تأكيدات الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست طرفا في النزاع”.

كما دعت موسكو واشنطن إلى “تقديم توضيحات بشأن انفجارات خطَّي الغاز نورد ستريم 1 و2، وعدم التدخل في التحقيق الموضوعي لتحديد المسؤولين” عنها.





قتل المدنيين “بلا رحمة”

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قتلت “بلا رحمة” مدنيين في خيرسون حيث أعلن الجيش مقتل 5 أشخاص على الأقل عقب ضربات استهدفت المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.





وأضاف زيلينسكي “الجيش الروسي يقصف خيرسون بقوة، ويقتل السكان المدنيين بلا رحمة مرة أخرى”.

يُذكر أن الجيش الأوكراني كان قد استعاد السيطرة على خيرسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.