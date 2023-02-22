رئيس شعبة الدواجن في القاهرة للجزيرة مباشر: هذه أسباب ارتفاع أسعار الدواجن (فيديو)

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصر من الدواجن والكمية المطلوبة للاستهلاك المحلي بنحو 70 ألف طن شهريا.

وأضاف عبد العزيز في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن قطاع إنتاج الدواجن شهد أزمة قبل فترة في توافر الأعلاف، مما تسبب في توقف قطاع كبير من منتجي الدواجن عن العمل وخروجهم من السوق.

وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والحرب في أوكرانيا ساهما في ارتفاع أسعار الأعلاف الضرورية للإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وأيد عبد العزيز توجه الحكومة المصرية نحو استيراد دواجن من الخارج، قائلا إنه لا بد من تدخل عاجل لكبح الأسعار قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن دورة إنتاج الدواجن تستغرق نحو 8 أشهر.





بدوره قال الصحفي عادل صبري إن القيود التي فرضها البنك المركزي على المستوردين كانت السبب الرئيسي فيما تشهده مصر من أزمة.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا كانت سببا في رفع الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية والأعلاف لفترة من الوقت، قبل أن تتجه إلى التراجع.

وأوضح صبري أن عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار وقيود البنك المركزي كانا السبب الأساسي في أزمة توافر الكميات اللازمة من الأعلاف في السوق للمنتجين.





وارتفعت أسعار الدواجن في مصر بنسبة تزيد عن 60% خلال عام لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية إن الحكومة تدرس استيراد كميات من الدواجن لسد العجز قبل بداية شهر رمضان.

وقال مسؤولون مصريون إن الحكومة قررت تشجيع زيادة الإنتاج المحلي والإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، وإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لتخفيف أعباء المربين.