أكثر من 1300 يوم على اعتقال صحفي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز في مصر

قضى الصحفي هشام عبد العزيز الزميل في الجزيرة مباشر أكثر من 1300 يوم في السجون المصرية منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2019 خلال زيارة عائلية إلى مصر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جددت محكمة مصرية حبس الزميل هشام 45 يومًا، لتتجاوز مدة حبسه أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

1333 يومًا قضاها الصحفي #هشام_عبدالعزيز ما بين سجن طرة تحقيق ثم قسم حدائق القبة ثم تدويره ليعود الي طرة تحقيق ثم سجن استقبال طرة وبعدها إلي سجن بدر ١ من ٢٠١٩ وحتي ٢٠٢٣ ازمات نفسية وصحية مرورا بجائحة كورونا ، ثم فقدانه السمع بإحدى اذنيه والبصر بعينه اليمني .. وألم مبرح في الساق😣 pic.twitter.com/nQVz061U1b — samira eltaher (@samira_eltaher) February 13, 2023

وبعد اعتقاله، تم ضم الزميل هشام إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، وقررت النيابة الإفراج عنه بعد ذلك، إلا أن السلطات أعادت تدويره من خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وخضع هشام لتجديد الحبس في القضية الأولى 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، كما خضع لتجديد واحد لمدة 45 يومًا. وبعد تدويره في القضية الثانية، تم تجديد حبسه 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، ثم 22 مرة مدة كل منها 45 يومًا، بإجمالي 43 قرار تجديد حبس احتياطي على مدى القضيتين، ليتجاوز الزميل هشام مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بعامين.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية. وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

ويعاني الزميل هشام تكلسًا بعظمة الركاب في الأذن الوسطي، مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

واعتُقل الزميلان أيضًا أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووُجّهت إليهما تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وتجاوزت مدة اعتقال الزميل ربيع الشيخ 500 يوم، بينما مرت 3 سنوات على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها الثلاثة المعتقلين.