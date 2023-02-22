أثناء تصوير منزله المدمر.. باغته زلزال جديد لينجو منه بأعجوبة (فيديو)

صبر سوري أياما عدة قبل أن يتفقد البناية التي يقيم فيها في أنطاكيا بتركيا والتي تضررت جراء زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الولايات الجنوبية من تركيا وشمالي سوريا.

وخلال معاينته الأضرار التي أصابت المنزل، فوجئ السوري بزلزال جديد يهز المبنى ليجري هاربا.

والتقط السوري الذي نجا من الزلزال تلك اللحظات العصيبة بهاتفه المحمول خلال تفقده البناية.

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية هاطاي جنوبي تركيا، مساء أمس الاثنين.

وأدى الزلزال الجديد، الذي يُعَد هزة ارتدادية لزلزال كهرمان مرعش، إلى انهيار أبنية جديدة وتلته هزات ارتدادية كثيرة بلغت قوة إحداها 5.8 درجات، حسب الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (أفاد).

ولقي 6 مصرعهم وأصيب أكثر من 450 جراء الهزة التي شعر بها سكان سوريا ولبنان وقبرص.

وأدت الزلازل الأخيرة إلى مقتل 42310 في تركيا و3688 في سوريا، أي ما مجموعه 45998 قتيلا، وفق الإحصاءات الأخيرة المتوافرة.

وسجلت أفاد، الثلاثاء، وقوع ما مجموعه 7242 هزة ارتدادية منذ زلزال كهرمان مرعش المزدوج الذي ضرب الولايات الجنوبية من تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير/شباط.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7.7 درجات على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني 7.6 درجات، مما تسبب في دمار هائل بالمناطق المنكوبة.