قيس سعيّد يتلقى “رسالة شفوية” من أمير قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد تلقى رسالة، الاثنين، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

واستقبل قيس سعيّد المسؤول القطري، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الوكالة إن أمير قطر تلقى اتصالًا هاتفيًّا، مساء الاثنين، من الرئيس التونسي جرى خلاله “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية”.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. https://t.co/NfImKNcRdx — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 20, 2023

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد استقبل الخليفي في قصر قرطاج “مبعوثًا خاصًّا محملًا برسالة شفوية” من الشيخ تميم.

وجدّد سعيّد خلال اللقاء “الإعراب عن حرص تونس على إعطاء دفع جديد لعلاقات التبادل والاستثمار والشراكة مع قطر، لا سيما عبر تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وكذلك إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الخليفي إن “قطر ستظل دومًا سندًا لتونس، وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر”.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، زار سعيّد الدوحة لمدة 3 أيام بعد أن زار أمير قطر تونس في فبراير/شباط من العام نفسه.