شكرت قطر على دورها الإيجابي.. إيران: تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة لم يتم “لسوء نية” الحكومة الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة كان على وشك أن يتم في إطار المفاوضات التي جرت مع وسيط، لكن هذا الأمر لم يتحقق “لسوء نية” الحكومة الأمريكية.

ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة أمس الاثنين، الشكر إلى دولة قطر على دورها الإيجابي في هذا الملف.

كنعاني: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، والعقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

لمزيد من التفصل: https://t.co/9ZYmSyXMA1 — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) February 15, 2023

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن كنعاني قوله “بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة، نؤكد أن تبادل الأسرى تم عبر وسيط، وهو ما لم يتم بسبب سوء نية الولايات المتحدة”.

وأضاف أنه “تم القبض على معظم السجناء للالتفاف على العقوبات”، مردفًا “كما نشكر حكومة قطر على دورها ليتم معالجة الأمور عن طريق حل المشاكل الفنية.”

بحران سازی بیرونی و فرافکنی، تاکتیک نخ نمای غرب و رژیم آپارتاید صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی خود در میان موج های مکرر اعتراضات و اعتصابات مردمی است، بویژه آنکه‌ در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های سختی مواجه‌اند. pic.twitter.com/FV1eeNvW0G — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) February 18, 2023

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال المؤتمر الصحفي- مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد اليومين الماضين- وقال إن منظمي المؤتمر “وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر “جسد تعرض الهيمنة الغربية على العالم للخطر بشكل واضح”.

تبادل السجناء

وأجرت إيران والولايات المتحدة عمليات نادرة لتبادل سجناء في السنوات الماضية، لكنها لم تكن كافية، حيث يحتجز البلدان المتخاصمان مواطنين من البلد الآخر، مع عدد أكبر لدى السلطات الأمريكية.

وأطلقت طهران في عام 2020، سراح العسكري السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت، الذي غادر إلى الولايات المتحدة، تزامنًا مع عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عامًا) الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه نحو 3 سنوات في السجن.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في تغريدة أن وايت المعتقل في إيران منذ يوليو/ تموز 2018 على متن “طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوي الإيراني”، وأنه سيكون “قريبًا جدًا” بين عائلته في الولايات المتحدة.

وكانت إيراني قد دعت، في وقت سابق إلى تنفيذ عملية تبادل شاملة للسجناء مع واشنطن، مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل نحو عامين ونقلت (رويترز) عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن تبادلًا للسجناء بين الطرفين قيد الإعداد.

وتعتقل السلطات الأمريكية إيرانيين بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران أو على فنزويلا، كما اعتقل آخرون لأسباب أخرى، بالمقابل اعتقلت طهران عددًا من الأمريكيين بتهمة التجسس لصالح واشنطن.