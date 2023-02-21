ثلاثة أعوام على اعتقال الصحفي بالجزيرة مباشر بهاء إبراهيم في مصر

يوافق غدًا الأربعاء (22 فبراير/شباط) مرور 3 أعوام على اعتقال السلطات المصرية الزميل بهاء الدين إبراهيم الصحفي في قناة الجزيرة مباشر.

وتنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، الأربعاء، وقفة أمام مقر قناة الجزيرة مباشر، للتضامن مع صحفييها المعتقلين في مصر، هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

واعتقلت أجهزة الأمن المصرية الزميل بهاء في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير 2020، وتعرّض بعدها للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق زوجته.

وظهر بهاء بعدها في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار 2020، ووُجّهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

ومنذ ذلك الوقت، تجدد محاكم مصرية حبس الزميل بهاء على ذمة التحقيقات، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميلين الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 “حصر أمن دولة عليا”.

وبهاء الدين إبراهيم من محافظة الجيزة في مصر، وهو صحفي ومترجم وأب لطفلين، وعمل سابقًا في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة النيل للأخبار الحكومية ثم قناة الجزيرة مباشر.

وقالت منى محمود زوجة بهاء، إن الأسرة قررت قضاء إجازتها السنوية في مصر عام 2018 كما هي معتادة كل عام، وأثناء عودتهم إلى قطر -حيث يعمل زوجها- تم منعه من السفر وسحب جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني التابع له لاستلام جواز السفر.

وبالإضافة إلى بهاء، لا تزال السلطات المصرية تعتقل اثنين من الصحفيين يعملان في قناة الجزيرة مباشر، هما هشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

واعتُقل الزميلان أيضًا أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووُجّهت إليهما تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها الثلاثة المعتقلين.