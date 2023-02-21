على خلفية عمله بالجزيرة.. الزميل ربيع الشيخ معتقل بلا محاكمة أكثر من عام ونصف العام في السجون المصرية

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، غدًا الأربعاء، وقفة أمام مقر قناة الجزيرة مباشر، للتضامن مع صحفييها المعتقلين في مصر، هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 “حصر أمن دولة عليا”.

من هو ربيع الشيخ؟

على خلفية عمله بشبكة الجزيرة، يقبع الزميل ربيع الشيخ أكثر من عام ونصف خلف القضبان من دون محاكمة.

ففي الثاني من أغسطس/آب 2021، ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على الشيخ -الصحفي بقناة الجزيرة مباشر- فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة اعتيادية مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة.

وعقب اعتقاله، رُحّل الشيخ إلى مقر جهاز الأمن الوطني، ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طرة (جنوب العاصمة القاهرة) قبل أن يستقر الآن في مجمع سجون بدر (شرقي القاهرة).

ومنذ ذلك الحين، واصلت النيابة العامة المصرية تجديد حبسه دوريًّا من دون عرضه على المحكمة، بدعوى اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

اعتقال الزميل الصحفي بقناة #الجزيرة_مباشر #ربيع_الشيخ فور وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة مع عائلته وحبسه 15 يوما بتهمة نشر "أخبار كاذبة" pic.twitter.com/4nM9YPeuLq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2021

وربيع الشيخ (40 عامًا) من مواليد محافظة الفيوم، ولديه 3 أطفال، وهو عضو في نقابة الصحفيين المصرية، وعمل في مصر سنوات منتجًا لبرامج تلفزيونية وصحفيًّا في عدد من الجرائد، قبل أن ينتقل إلى الدوحة ويعمل منتجًا للمقابلات في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ عام 2014.

وفي مارس/آذار 2022، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الشيخ، الذي قضى حتى كتابة هذه السطور أكثر من عام ونصف خلف القضبان.

وقالت المنظمة إن الشيخ محتجز تعسفيًّا من دون محاكمة لمجرد عمله في الجزيرة، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

#مصر: الصحفي ربيع الشيخ محتجز تعسفيًا منذ ستة أشهر لمجرد عمله في @AJM_masr. تم القبض عليه فور وصوله إلى القاهرة واتهامه منذ ذلك الحين بـ"نشر أخبار كاذبة". طالبوا @alsisiofficial بإطلاق سراحه الآن#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/d1UYTCloMl — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2022

يُذكر أن ربيع الشيخ هو الصحفي الثالث بالجزيرة مباشر الذي تحتجزه الأجهزة الأمنية، وتتعمد السلطات المصرية تغييبهم خلف القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية مواصلة السلطات المصرية حبس الشيخ، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.

رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني: مكاسب #الجزيرة لم تتحقق بلا ثمن وستبقى ذكرى شهدائها عزيرة في قلوبنا ولا ننسى المعتقلين في السجون المصرية#ربيع_الشيخ#أحمد_النجدي#بهاء_الدين_إبراهيم#هشام_عبد_العزيز#اليوبيل_الفضي_للجزيرة#الجزيرة25 pic.twitter.com/WJ0GRroYBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2021

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بإخلاء سبيل الشيخ وإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين “لا يملكون غير أقلامهم”.

وتتابع شبكة الجزيرة الإعلامية قضية الزملاء الثلاثة المعتقلين مع السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحهم.