استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاصة إسرائيلية اخترقت رأسه.. والاحتلال يقتحم جنين (فيديو)

استشهد الفتى الفلسطيني، منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين بأيدي قوات الاحتلال، حيث رمته برصاصة اخترقت رأسه من الخلف وخرجت من فمه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الفتى منتصر متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الثامن من الشهر الجاري في مخيم بلاطة شرقي نابلس، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تغطية صحفية: " ارتقاء الفتى مـنـتصر الـشوا (16 عامًا) من مخيم بلاطة، متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها قبل أسبوعين". pic.twitter.com/XDYmB5GP5l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 20, 2023

وأصيب الفتى الفلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ووصل إلى المستشفى في حالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم، حيث مكث بالعناية المكثفة إلى أن أُعلن استشهاده.

وباستشهاد الفتى الشوا، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا، وامرأة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

اقتحام مدينة جنين

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، مدينة جنين شمالي الضفة، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين من عدة مداخل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، وسُمع صوت إطلاق النار في وقت كان جيش الاحتلال يحاصر فيه عددًا من منازل الفلسطينيين.

شاهد| جانب من الاشتباكات العنيفة التى اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها جنين، صباح اليوم pic.twitter.com/o6DV8zgWOR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 21, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عمر بيان عابد، وبشار محمد قصراوي، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما وسط اندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء.

شاهد .. جانب من الاشتباكات المندلعة في مدينة جنين بهذه الأثناء. pic.twitter.com/4CQXoY9toZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 21, 2023

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك عددا من المنازل في المدينة وحولت أسطحها إلى نقاط مراقبة عسكرية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.