ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا.. وأردوغان: سنبدأ إعادة الإعمار قريبا وسننتهي خلال عام (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم تشييد أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في الولايات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأضاف الرئيس التركي، خلال تفقده المناطق المتضررة جراء الزلزال في غازي عنتاب، أنه سيتم وضع حجر الأساس لهذه المساكن قريبا.

وتابع أنه سيتم تقديم المساعدات إلى المزارعين وأصحاب الأعمال، على أن يتم زيادة المستفيدين من هذه المساعدات بمرور الوقت.

وذكر أنه تم توجيه جميع الطاقات والإمكانيات إلى الولايات المتضررة من الزلزال.

وقال أردوغان إن الفرق المتخصصة تواصل عمليات تقييم جميع المباني والمنشآت في الولايات التي تضررت جراء الزلزال، مشيرا إلى أنه سيتم هدم أكثر من 16 ألف بناية في غازي عنتاب وحدها، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من هذا الأمر خلال عام واحد.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42 ألفا و310.

وبحسب بيانات نشرتها (أفاد)، وقعت “7 آلاف و184 هزة ارتدادية” عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب الولايات الجنوبية من تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7.7 درجات على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني 7.6 درجات، مما تسبب في دمار هائل بالمناطق المنكوبة.