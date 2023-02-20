فرحان حق يناشد “الأطراف المعنية” عبر الجزيرة مباشر السماح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات إلى سوريا (فيديو)

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة إن نحو 5 ملايين شخص يحتاجون إلى دعم المنظمة الأممية جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وأضاف حق خلال مقابلة له، الأحد، مع برنامج “المسائية” الذي يعرض على شاشة الجزيرة مباشر أن الأمم المتحدة بحاجة إلى مليار دولار لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

وأعرب حق عن أمله في عدم ارتفاع أعداد الضحايا متوقعا زيادته خلال الأيام المقبلة.

وناشد حق عبر الجزيرة مباشر “الأطراف المعنية” السماح للمنظمة الأممية بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري مؤكدا أنهم يحاولون فتح نقاط عبور جديدة إلى سوريا لإيصالها.

وأكد حق على أن المنظمة الأممية بذلت جهدها لكن تعثر المرور بالطرقات تسبب في تأخر وصول المساعدات لمن يحتاجها.

وشدد حق على ضرورة عدم “تسييس” مسألة المساعدات الإنسانية وذلك بعد التقارير الواردة عن بيع المساعدات في أسواق العاصمة السورية دمشق.

وأمس السبت، قالت وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري المعارض إن أكثر من 55 ألف شخص نزحوا إلى الملاجئ، ليضافوا إلى أكثر من 20 ألفا كانوا يقيمون في ملاجئ قبل الزلزال، بسبب الحرب.

والخميس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت لزلزال مدمر.

وأوضح أن “تركيا تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم وقد أظهرت سخاء هائلا مع جارتها سوريا منذ سنوات”.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن ما يقرب من 9 ملايين شخص في سوريا تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.