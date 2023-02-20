شاهد: اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الجديد جنوبي تركيا

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا، اليوم الاثنين، شعر بهما سكان سوريا ولبنان وفلسطين.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن سكان مناطق طرابلس والبداوي ووادي النحلة والجوار “شعروا بهزة أرضية قوية جدا”.

ورصدت فيديوهات اللحظات الأولى لوقوع الزلزالين في تركيا.

وذكرت الوكالة أن شوارع هذه المناطق تشهد حالة من الخوف والهلع وإخلاء المباني المرتفعة من سكانها.





من جانبها، نقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن المركز الوطني للزلازل أن “هزة أرضية شهدتها البلاد بقوة 6.3 على مقياس ريختر”.





كما أفادت تقارير إخبارية بأن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة شعروا بهزة أرضية قوية، من دون الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء ذلك.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “السكان في شمالي ووسط البلاد شعروا بهزة أرضية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هاطاي، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير/شباط الجاري، الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.

وأشارت إلى أنه وقع في الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.





وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهاطاي، لافتة إلى أنه وقع على عمق 7 كيلومترات.

وأفاد شهود عيان في المكان بأن الزلزال أثار حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سُحب من الغبار في المدينة المدمرة.

كما سُمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة أصلا، وأشخاص يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

ووفقا لأفاد، فقد سُجلت أكثر من 6000 هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7.8 درجات الذي ضرب جنوبي تركيا وسوريا.

وحذرت “أفاد” المواطنين، كما طلبت منهم الابتعاد عن السواحل كتدبير احترازي إزاء خطر ارتفاع مستوى البحر عقب زلزالي هاطاي.

وأوضحت “أفاد” أن جميع كوادرها متأهبة عقب الزلزال الجديد، وتتعامل بسرعة مع الحادثة، كما تواصل عمليات المسح على الأرض.