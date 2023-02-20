تركيا تعلن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في جميع الولايات باستثناء هاطاي وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج جنوبي البلاد إلى 41 ألفًا و156 قتيلًا.

وأكد رئيس “أفاد” يونس سيزار في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بالمركز الرئيسي لإدارة الكوارث في العاصمة أنقرة، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في جميع الولايات المتضررة باستثناء هاطاي التي لا يزال يتواصل فيها رفع أنقاض 15 مبنى.

ولفت إلى مشاركة 35 ألفًا و250 فردًا في أعمال البحث والإنقاذ من داخل البلاد وخارجها، مبينًا أن 19 ألفًا و436 فردًا لا يزالون يواصلون جهودهم.

وأشار إلى أنهم مكّنوا مليونًا و263 ألفًا و934 شخصًا من متضرري الزلزال من الإقامة في خيام أو منازل سابقة التجهيز أو مبان حكومية خُصصت لذلك.

كما أكد وقوع 6 آلاف و414 هزة ارتدادية حتى الآن، مشددًا على أنهم حظروا على السكان دخول المباني المتضررة بشدة التي يجب هدمها بسرعة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

1400 بيت متنقل

وصباح اليوم، سيّرت قطر 3 طائرات عسكرية، تحمل مساعدات إنسانية جمعتها السفارة التركية لديها لصالح متضرري الزلزال في تركيا.

وذكرت السفارة التركية عبر حسابها في تويتر أن الطائرات الثلاث من طراز (C-17 ) ستُنزل حمولتها في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة التركية.

ولفتت إلى أن “المساعدات شملت 90 مرحاضًا متنقلًا و25 مولّدًا كهربائيًّا تبرّع بها قطريون”، ومساعدات مقدمة من “قطر الخيرية” (غير حكومية) تشمل خيامًا شتوية وأسرّة وبطانيات.

كما انطلقت أعمال التجهيز لشحن 1400 بيت متنقل عبر 6 سفن لإرسالها إلى تركيا لصالح متضرري الزلزال.

وقال سفير أنقرة بالدوحة مصطفى كوكصو “سيتم اليوم الاثنين تحميل مجموعة جديدة من البيوت المتنقلة عبر 6 سفن، وسيبلغ عددها 1400 بعد تحميلها اليوم وغدًا”.

Porta kabinleri Türkiye’ye götüren gemilerle, ayrıca, Büyükelçiliğimize bağışlanan 400 tonluk ayni yardımdan bir kısmını da ülkemize yolluyoruz. Ülkemizin yaralarını sarmasına yardımcı olması dileğiyle… pic.twitter.com/CqAERJ9Y4D — Türkiye in Qatar (@TC_DohaBE) February 20, 2023

وأشار كوكصو إلى أن “السفارة تواصل تعاونها مع صندوق قطر للتنمية (حكومي) لإيصال مجموع البيوت المتنقلة كاملة في أقرب وقت”.

وكانت قطر قد أعلنت تخصيص 10 آلاف منزل متنقل لإرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، تضمنت الدفعة الأولى منها 306 بيوت مجهزة بالكامل للمعيشة.

نواصل إرسال 10 آلاف منزل متنقل، "كابينة"، التي تبرعت بها قطر لمنكوبي الزلزال في بلدنا، وستبحر اليوم من قطر نحو تركيا سفنية جديدة محمولة بالكابينات. نقدم شكرنا لصندوق قطر للتنمية @qatar_fund على دعمهم لبلدنا في هذه الظروف الصعبة. 🇶🇦🇹🇷 pic.twitter.com/rwpjxKXumF — Türkiye in Qatar (@TC_DohaBE) February 20, 2023

وأشار السفير التركي بالدوحة إلى أن “عدد الطائرات القطرية التي تحمل لوازم مساعدات عاجلة لتركيا بلغ حتى الآن 40 طائرة”.

Katar’ın ülkemize bağışladığı 10 bin porta kabini, farklı gemilerle kısım kısım ülkemize göndermeyi sürdürüyoruz. Bugünkü yüklemeden sonra bir gemi daha depremzedelerimiz için yola çıkacak. Bu süreçte ülkemize destek veren Katar Kalkınma Fonu’na @qatar_fund teşekkür ederiz. pic.twitter.com/yu1MloXCTb — Türkiye in Qatar (@TC_DohaBE) February 20, 2023

ومنذ الساعات الأولى للزلزال، سارعت الدوحة إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي حمل فريقًا من مجموعة البحث والإنقاذ، بينما تتوزع الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري و”قطر الخيرية” في المناطق المنكوبة لمواصلة أعمال الإغاثة.

طائرة مساعدات أردنية

وفي وقت سابق اليوم، أرسل الأردن طائرة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أن “الطائرة التي وصلت إلى كهرمان مرعش حملت 12 طنًّا من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين من الزلازل”.

وقال سفير أنقرة في عمّان أردام أوزان “تمكنا من جمع 33.6 طنًّا من الاحتياجات الأساسية كالملابس والأغطية ومولدات كهرباء، أضفناها إلى حمولة الهيئة الخيرية الهاشمية”.

ومنذ اليوم الثاني لوقوع الزلزال، أرسل الأردن إلى تركيا وسوريا 12 طائرة و28 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى البدء بنقل 10 آلاف خيمة.

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في سوريا و تركيا، أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، وصول طائرة إغاثة سيرتها #الهيئة_الخيرية_الهاشمية إلى مطار كهرمان مرعش في #تركيا، لإيصالها للمناطق المتضررة من الزلزال. pic.twitter.com/pvYGvlWrFK — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 20, 2023

اليونان تدعو لدعم تركيا

في السياق، دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس -قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل- دول الاتحاد إلى وجوب تقديم الدعم لتركيا.

وأوضح ديندياس أنه سيُطلع نظراءه الأوربيين على نتائج زيارته الأخيرة لتركيا، وسيعرض عليهم كيفية الوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وتابع قائلًا “إنني حزين. لأول مرة نرى كارثة بهذا الحجم (الزلزال) وهناك حاجة لدعم كبير جدًّا”.