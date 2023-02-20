بلينكن: نقف مع تركيا في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقف مع تركيا في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة، أن إدارة بايدن أخبرت الكونغرس بدعمها تزويد تركيا بطائرات مقاتلة حديثة.

وأشار بلينكن إلى وجود خلافات في بعض وجهات النظر قائلا “لا نتفق في جميع النقاط مع تركيا في بعض الملفات ونتناقش بصراحة حول ذلك، والعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا مبنية على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وناقشت ذلك مع نظيري التركي”.

وحول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال بلينكن “انضمام فنلندا والسويد سيجعل حلف الناتو أقوى”.

وأضاف “نؤيد بشدة انضمام الدول الإسكندنافية لحلف الناتو في أسرع وقت ممكن، وفنلندا والسويد اتخذتا خطوات ملموسة بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا”.

وثمّن بلينكن الموقف التركي من الحرب الروسية الأوكرانية قائلا “اتفاق تصدير الحبوب الذي عملت عليه القيادة التركية بالتعاون بين روسيا وأوكرانيا كان مهما جدا”.

تأتي زيارة بلينكن في سياق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير/ شباط، وقال وزير الخارجية الأمريكي “أرسلنا مئات الأفراد ضمن فرق البحث والإنقاذ ومساعدات طبية لإغاثة المتضررين جراء الزلزال”.

كما أعلن بلينكن أن الرئيس الأمريكي بايدن أكد استعداده لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال بتركيا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدعم تركيا كلما اقتضى الأمر ذلك، للتغلب على آثار الزلزال.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو إن تركيا تتوقع رفع العقوبات الأمريكية الأحادية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “بحثنا شراء مقاتلات إف-16 مع بلينكن ونتوقع دعم الكونغرس للصفقة، والإدارة الأمريكية تدعم طلبنا بتزويدنا بالطائرات، وإمدادنا بها سريعا يحقق الفائدة للطرفين، ولا ينبغي أن يعيق الكونغرس الأمريكي إمدادنا بها”.

ووجه أوغلو الشكر للإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي على تقديم مساعدات بعد الزلزال، قائلا “التضامن الأمريكي معنا بعد الزلزال يؤثر إيجابيا في العلاقات المشتركة رغم الاختلاف في وجهات النظر بشأن قضايا أخرى”.

وقال “ناقشت مع بلينكن توقعاتنا من السويد وفنلندا قبل انضمامهما إلى الناتو، وعلى السويد وقف دعم المنظمات الإرهابية قبل موافقتنا على انضمامها للناتو، وعلى جميع الأطراف إقناع السويد باتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة مخاوف تركيا المتعلقة بالتصديق على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي”.

وسوف يلتقي بلينكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في وقت لاحق اليوم، بعد زيارة موقع الزلزال وإعلان تقديم 100 مليون دولار مساعدةً إضافية للمنكوبين.

وهذه الزيارة هي الأولى من وزير الخارجية الأمريكي لتركيا منذ توليه منصبه قبل عامين.