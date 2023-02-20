بعد الزلزال الجديد.. لبنانيون يهرعون إلى الشوارع خشية هزات ارتدادية أخرى (فيديو)

شعر سكان لبنان، مساء الاثنين، بهزة أرضية قوية وهرع بعضهم إلى الشوارع خوفا من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين في تركيا وشعور سكان في سوريا وفلسطين ومصر بهزة أرضية.

ففي العاصمة بيروت، خرج عدد كبير من السكان بسياراتهم إلى محيط حرش بيروت (غرب) وساحة الشهداء (وسط) بعد شعورهم بالهزة التي أثارت فيهم الخوف والهلع، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

الوكالة الوطنية للإعلام – خروج المواطنين بسياراتهم إلى محيط حرش بيروت بعد شعورهم بالهزة https://t.co/5H5uyIfU8Z — National News Agency (@NNALeb) February 20, 2023

وشهدت شوارع عدة في بيروت زحمة سير خانقة، مثل منطقة طريق الجديدة (غرب) نتيجة خروج سكان إلى الشوارع خوفا من انهيار المنازل، وركب بعضهم سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع في مناطق بعيدة عن المباني السكنية.





وفي صور (جنوب) هرع السكان الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى.

كما عاش سكان في طرابلس (شمال) حالة الهلع بسبب الهزة، ونزلوا إلى الساحات والأماكن المفتوحة خوفا من انهيار المباني.

وشهدت الشوارع في طرابلس إطلاق رصاص كثيف لتحذير الناس وتنبيههم للنزول من المنازل، وإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها.





وبالإضافة إلى لبنان، شعر سكان في سوريا وفلسطين ومصر بهزة أرضية، مساء الاثنين، كما ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هاطاي، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير/شباط الجاري، الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.

وأشارت إلى أنه وقع على عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهاطاي، لافتة إلى أنه وقع على عمق 7 كيلومترات.





وأفاد شهود عيان في المكان بأن الزلزال أثار حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سُحب من الغبار في المدينة المدمرة.

كما سُمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة قبل ذلك، وأشخاص يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

ووفقا لأفاد، فقد سُجلت أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7.8 درجات الذي ضرب جنوبي تركيا وسوريا.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، بالإضافة إلى دمار مادي ضخم.