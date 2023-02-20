الشيف بوراك يعرض قميصي ميسي ورونالدينيو للبيع لدعم متضرري الزلزال
عرض الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير قميصيْن موقعيْن من نجمي كرة قدم عالميين للبيع، معلنًا أنه سيتبرع بالمبلغ الذي يجنيه من بيعهما لصالح المتضررين من الزلزال.
وحصل بوراك على القميصين من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو.
وشارك بوراك عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام)، أمس الأحد، مقاطع مصوّرة وصورًا لقميص رونالدينيو الملقب بـ”الساحر”، وقميص ميسي مع باريس سان جيرمان.
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وقال بوراك في المقطع المنشور “منذ بداية الزلزال يحاول الجميع تقديم كل ما يمكنهم من أجل مساعدة تركيا، لذلك قررت بيع القميصين وتقديم ثمنهما للمؤسسات المعينة بمساعدة المتضررين”.
وأظهرت المقاطع لحظات توقيع القميصين من اللاعبين، فضلًا عن عرضهما في إطارات جاهزة للبيع.
وأوضح الشيف التركي أن العرض على سعر القميصين متواصل حتى مساء الأربعاء المقبل، وعرض آلية التواصل لتلقي العروض.
İletişim için : 05365890831 lütfen sadece forma bağışı ile alakalı mesaj yazın lütfen.İnstagramdanda bakmaya çalışacağım mesajlarınıza @AFADBaskanlik @haluklevent @ahbap @Kizilay pic.twitter.com/0eW2AALl4f
— Burak Özdemir (@CznBurak) February 19, 2023
Burak Özdemir put up for auction two original T-shirts signed by football players, all funds will be used to help victims of the earthquake 🤲🏻♥️ pic.twitter.com/JcUQwTCUGL
— ayla (@hkrmiyy) February 19, 2023
وحظي منشور بوراك بعشرات الآلاف من الإعجاب في أقل من ساعة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 45 مليون شخص.
وفي السياق، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 41 ألفًا و20 شخصًا، حتى مساء الأحد.
وبحسب بيانات نشرتها (آفاد)، فإن 6 آلاف و212 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج في ولاية كهرمان مرعش.
وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي كهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وأضنة، وأدي يامان، وعثمانية، وهاطاي، وكليس، وملاطيا، وألازيغ.