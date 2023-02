الشيف بوراك يعرض قميصي ميسي ورونالدينيو للبيع لدعم متضرري الزلزال

عرض الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير قميصيْن موقعيْن من نجمي كرة قدم عالميين للبيع، معلنًا أنه سيتبرع بالمبلغ الذي يجنيه من بيعهما لصالح المتضررين من الزلزال.

وحصل بوراك على القميصين من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو.

وشارك بوراك عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام)، أمس الأحد، مقاطع مصوّرة وصورًا لقميص رونالدينيو الملقب بـ”الساحر”، وقميص ميسي مع باريس سان جيرمان.

وقال بوراك في المقطع المنشور “منذ بداية الزلزال يحاول الجميع تقديم كل ما يمكنهم من أجل مساعدة تركيا، لذلك قررت بيع القميصين وتقديم ثمنهما للمؤسسات المعينة بمساعدة المتضررين”.

وأظهرت المقاطع لحظات توقيع القميصين من اللاعبين، فضلًا عن عرضهما في إطارات جاهزة للبيع.

وأوضح الشيف التركي أن العرض على سعر القميصين متواصل حتى مساء الأربعاء المقبل، وعرض آلية التواصل لتلقي العروض.

