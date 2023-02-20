الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين إلى كييف في زيارة مفاجئة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا.

تأتي الزيارة قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له لأوكرانيا منذ بدء النزاع.

واجتمع مع زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين صباح اليوم.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بايدن وصل إلى كييف على متن قطار صباح اليوم.

وقال البيت الأبيض إن زيارة بايدن لـ كييف تأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، على حد وصف البيان.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إن زيارة بايدن تكتسب أهمية قصوى وإشارة قوية على دعم جميع الأوكرانيين.

وقال بايدن: أزور كييف اليوم ومع مرور عام على الغزو الروسي لإعادة التأكيد على التزامنا الثابت والراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأكد بايدن أن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء.

وأضاف: أنشأنا تحالفا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي غير مسبوق.

وقال: عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا، وسأعلن تسليم أوكرانيا معدات هامة تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة، وسيتضمن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا ذخيرة هايمارس.

وأعلن بايدن أنه سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

وانطلقت صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.