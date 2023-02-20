الاتحاد الأفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب “معلّق”

أكد الاتحاد الأفريقي، الأحد، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة “معلّق”، ومن ثم لم تستدع لحضور قمته، السبت.

ويأتي تأكيد الاتحاد عقب خلاف بشأن طرد شارون بارلي -نائبة المدير العام لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية- التي أوفدتها تل أبيب لحضور القمة الأفريقية.

واتهمت إسرائيل -بعد طرد وفدها- طهرانَ بتدبير طرد الدبلوماسية من الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي بمساعدة من الجزائر وجنوب إفريقيا.

وفي 2021، أصدر موسى فقي محمد -رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- قرارًا يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب، وقوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب إفريقيا.

والعام الماضي، علّقت قمة الاتحاد الأفريقي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة وشكّلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.

وقال فقي محمد للصحفيين الأحد “يعني ذلك أن الوضع معلّق حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تتداول فيه هذه اللجنة، ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا”، مضيفا أن تحقيقًا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حراسًا يرافقون بارلي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

משלחת ישראלית סולקה מפסגת ראשי מדינות האיחוד האפריקאי, משרד החוץ: איראן יזמה את המהלך | כל הפרטים >>> https://t.co/btBin9m1Ip@gilicohen10 @HaimOmri pic.twitter.com/NCyVm8jkfJ — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2023

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن بارلي “مراقبة معتمدة”، على حد تعبيره.

وأضاف “من المحزن رؤية الاتحاد الأفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران”، حسب قوله.