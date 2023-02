الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبو ظبي (صور)

كشفت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (من دون قبطان) أنتجتها شركات دفاعية من البلدين، في خطوة تعكس العلاقات العسكرية المتنامية بينهما.

وكُشف عن السفينة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة ويمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال معرض الدفاع البحري (نافدكس).

يُذكر أن السفينة تم تصنيعها في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الإسرائيلية ومجموعة (إيدج) الإماراتية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أورين جوتر الذي يقود البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية قوله “نحن نعرض للمرة الأولى مشروعا مشتركا يُظهر قدرات ونقاط القوة” عند كل من الشركتين في تأمين السواحل ومواجهة التهديدات بالألغام.

وبحسب جوتر، فإن السفن ستحارب “ضد التهديدات في المنطقة” ولكن الهدف أيضا هو نشرها في الخارج.

وسعت الشركة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الدفاع الجوي ولمساعدة الإمارات على تحسين قدراتها البحرية.

وقامت الإمارات وإسرائيل بتعزيز الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية “طعنة في ظهر فلسطين”.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت شركة (البيت سيستمز) الإسرائيلية للأسلحة المتطورة أن فرعها في الإمارات حصل على عقد بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية.

وتعمل شركات الدفاع الإسرائيلية والإماراتية معا لتطوير نظام مضاد للطائرات المسيّرة.

يُذكر أن العلاقات تنامت بوتيرة متسارعه بين إسرائيل والإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع. ففي يونيو/حزيران 2022، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة “تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر”.

وقالت القناة الإسرائيلية إن واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعددا من دول الخليج بما فيها دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت شركة إماراتية وأخرى مملوكة لإسرائيل عن تعاون مشترك في مشروع لمعالجة البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

We are proud to announce #Presight.AI, our new JV with @RAFAELdefense to develop commercial #AI and #BigData technologies for multiple sectors in the #UAE, #Israel and globally.

Read more here: https://t.co/IqSFYE2upH pic.twitter.com/cDS5WafUkj

— G42 (@G42ai) April 19, 2021