تقرير رسمي: 224 فلسطينيا استشهدوا خلال 2022 بينهم 53 طفلا و17 امرأة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء خلال عام 2022 بلغ 224 شهيدًا، بينهم 53 شهيدًا في قطاع غزة، و171 شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت الوزارة، الخميس، تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني عام 2022.

وأفاد التقرير أن شهر أغسطس/آب الماضي كان الأكثر دموية خلال السنة، إذ استشهد فيه 59 فلسطينيًا، تلاه شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي ارتقى فيه 31 شهيدًا.

ورصد التقرير أعمار الشهداء التي بدأت من تحت سن 10 سنوات إلى ما فوق 60 عامًا، وكانت فئة الشباب ما بين 18 و25 سنة الأكثر استهدافًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ ارتقى 108 شهداء منهم في 2022.

واستُشهد 53 طفلًا في العام الماضي و17 شهيدة و5 فوق سن الستين، وجاءت جنين على رأس محافظات الضفة الغربية إذ استشهد منها 57 فلسطينيًا و33 من نابلس.

وأصيب أكثر من 10 آلاف و500 مواطن فلسطيني خلال العام الماضي، تم نقل ألفين و27 إصابة منهم إلى المستشفيات الفلسطينية، و1.644 في محافظات الضفة، و383 في محافظات قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 من بين كل 10 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال سنة 2022 كانوا أطفالًا دون سن 18، وشكلت نسبتهم من المصابين 33%.

وذكر التقرير أن 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم (9% على مستوى الرأس)، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي مما يدلل على نية الاحتلال بإحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل.

ولم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، إذ سجلت الوزارة 171 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف و9 على المنشآت و173 على الكوادر الطبية و97 اعتداء على سيارات الإسعاف.