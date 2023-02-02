أردوغان: إرسال الأسلحة لن يحل الأزمة الأوكرانية لكنه سيزيد أرباح تجار السلاح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إرسال الدول الغربية الدبابات والأسلحة إلى أوكرانيا محفوف بالمخاطر، ومفيد لـ”بارونات” السلاح.

وفي مقابلة على قنوات “تي آر تي” الرسمية، الأربعاء، قال أردوغان “لا أستطيع القول إن إرسال الدبابات (إلى أوكرانيا) هو عنصر للحل، كل هذا محفوف بالمخاطر، ومفيد بشكل خاص لبارونات السلاح”.

وتعهدت دول غربية بتقديم عشرات الدبابات القتالية المتطورة لأوكرانيا للمرة الأولى بهدف منح كييف القدرة على استعادة الأراضي المحتلة هذا العام.

وكانت أوكرانيا طلبت منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات، لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا.

وتقول أوكرانيا أيضًا إن الصواريخ العالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية.

وكان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة خوفًا من تصعيد روسي جديد، لكن انتهى الأمر بالأوربيين والأمريكيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة.

وترى روسيا في الإمدادات الأمريكية والأوربية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حربًا بالوكالة على موسكو.