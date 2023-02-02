مصادر سودانية للجزيرة مباشر: وصول وفد إسرائيلي إلى الخرطوم

أكدت مصادر سودانية مطلعة للجزيرة مباشر، هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم، صباح اليوم الخميس، على متنها وفد إسرائيلي، وذلك توطئة لوصول متوقع لوفد رسمي من تل أبيب إلى الخرطوم اليوم.

وقال موقع “أوبن سودان” إن خطوة كبيرة في العلاقات بين السودان وإسرائيل من المنتظر أن تتم اليوم الخميس.

وأوضح الموقع أن الخطوة المرتقبة تتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حاليًا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى إسرائيل، لافتتاح سفارة تشاد في تل أبيب.

وكان كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، قد زارا تشاد خلال الأيام الماضية في يومين متتاليين.

وقال حسين قمر، رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية لوكالة الأناضول إن “طائرة إسرائيلية تقل قيادات أمنية رفيعة، هبطت بالعاصمة السودانية الخرطوم”، مضيفًا أن “زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي تأتي في إطار التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات بين السودان وإسرائيل”.

وأضاف رئيس الجمعية أن “هذه ليست الزيارة الأولى للوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم”. وفي سبتمبر/ أيلول 2020، منع مجلس الوزراء السوداني، تدشين أعمال “جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية” بصفة رسمية.

وأواخر عام 2020 أعلنت إسرائيل والسودان تطبيع العلاقات بينهما، بعد تعهّد إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، بإزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبره واشنطن “دولًا راعية للإرهاب”، وبتقديم مساعدات إلى الخرطوم.